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清明五日連假將至！全台國省道路況預測出爐

▲全台熱門旅遊地區與清明掃墓熱點，預估將出現車多壅塞情形，建議用路人可搭乘公路客運或其他公共運輸前往。（示意圖／NOWnews資料照）
▲全台熱門旅遊地區與清明掃墓熱點，預估將出現車多壅塞情形，建議用路人可搭乘公路客運或其他公共運輸前往。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

清明5日連假即將正式展開！公路總局與高公局也根據往年數據預估尖峰時段、路段，此外，全台熱門旅遊地區與清明掃墓熱點，預估也將出現車多壅塞情形，建議用路人可搭乘公路客運或其他公共運輸前往。

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明（1）日開始就是為期五天的清明節連續假期，公路總局已先預測省道易壅塞路段及時段，包含台61線西濱快速公路及台9線蘇花路廊等東、西部主要幹線，及台9線南迴公路、台1線水底寮路段等地區聯絡道路，熱門觀光景點路段則包含台2線、台2乙線淡水路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁等，以及銜接高速公路等路段。

而台61線西濱快速公路是國道以外的西部走廊主要幹線，易壅塞路段為鳳鼻路段、竹南路段及中彰大橋路段，預估南下車流尖峰時段為3月31日下午至晚間、4月1日上午10時至12時，北上車流則為4月4日及4月5日下午時段。

台9線蘇花路廊則為東部地區主要幹線，預估南下車流尖峰時段為4月1日凌晨3時至下午9時，北上為4月3日下午時段、4月4日上午8時至深夜、4月5日上午8時至下午6時，建議民眾返鄉或出遊可事先規劃，以避開車潮。

高公局則表示，今年清明節連假長達5天，研判國5北向車流尖峰時段將分散在第2日至第5日：第2日車流尖峰時段為下午至夜間、第3日及第4日為上午至夜間、第5日為上午至傍晚。為有效提供雪山隧道尖峰時段之人旅次服務容量，高公局規劃於連假第2日至第5日實施國5北向高乘載管制措施，時間由以往的14至21時提早為13至18時，建議這幾天規劃由東部北向的用路人，儘量利用上午行駛國5，或改走台9線。

為因應連假大量旅遊車潮，高公局規劃4月1日上午6至12時，國1內湖至頭份，含高架堤頂、環北及機場系統及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道進行管制。4月2日至4月5日每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道進行管制，結束時間將視交通狀況機動調整。
 

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