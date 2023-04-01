清明連假開車出遊　行駛國道這樣保險增保障

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此外，每逢春節假期，國道湧現大量出遊返鄉潮，若經常行駛國道，產險業者建議，在投保汽車第三人責任險，可再附加國道增額保障附加條款、國道拖吊交通費用補償險、高速公路碰撞險這類險種。富邦產險就指出，「假日或國道增額保障附加條款」可擁有加倍保障，而「國道拖吊交通費用補償險」則是讓車主行駛高速公路或快速道路時，避免發生碰撞事故或車輛故障，導致無法行駛或必須由拖吊車拖離事故現場，讓行車多一份保障。
國泰產險也表示，「高速公路碰撞險」正是為高速公路通勤族所打造的專屬保障，最大特色是「用多少付多少」，將購買固定5000公里作為保障里程，當發生碰撞事故損失，即享定額賠金5000元，當車子行經國道收費閘門時，透過eTag感應，才開始抵扣里程數。若1年內里程數未用完，扣除手續費後將依比例自動退還保費，讓保戶能以最划算的金額獲得完善保障。
另租借車出遊經濟又便利，也已成為不少年輕族群出遊模式，但通常多數人租車只在意車款及租金，往往忽略租車業者提供了什麼樣的車險保障。新安東京海上產險提醒，即便租車業者已投保強制險、第三人責任保險及車體損失保險提供較完善的保障，民眾仍須負擔意外事故後車輛維修、車體險出險時約1萬到數萬元不等的自負額，為避免跟親友借車發生事故後，發生「談錢傷感情」的僵局，建議投保「短期租借車保險」。
產險業者也再次提醒，開車出遊最怕發生車輛故障或意外事故，行前安全檢查能儘早發現車輛狀況，降低故障事故的可能性，並確認相關道路管制和替代道路，更重要的是要檢視車輛相關保險保障是否充足，可根據自身需求選擇合適的汽車保險方案，多管齊下才能讓出遊盡興。