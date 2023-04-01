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清明連假開車出遊　行駛國道這樣保險增保障

▲清明連假到來，許多人安排開車出遊計畫，道路風險也相對增加，事前若無投保相關的汽車保險，若不幸發生意外事故，恐帶來巨大的財務損失。（圖／NOWnews資料照）
▲清明連假到來，許多人安排開車出遊計畫，道路風險也相對增加，事前若無投保相關的汽車保險，若不幸發生意外事故，恐帶來巨大的財務損失。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

清明連假將至，許多民眾安排開車出遊計畫，道路風險相對增加，事前若無投保相關的汽車保險，若不幸發生意外事故，恐帶來巨大的財務損失。產險業建議，除了汽車強制險外，民眾可加保「第三人責任險」、「超額責任險」等任意險，若發生事故，可賠償第三人車輛毀壞或財物損失，而經常行駛國道的民眾，也建議再附加「國道雙保險」，租車或借車可投保「短期租借車保險」，不僅能保護車主自身，還可以保障他人的權益，降低意外事故後可能承擔的賠償責任，讓道路駕駛保障更完整。

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▲汽車保險各方案保障範圍。（圖／富邦產險提供）
▲汽車保險各方案保障範圍。（圖／富邦產險提供）
根據交通部統計資料顯示，2022年1至11月道路交通事故共33萬件，其中以「未注意車前狀況」及「未依規定讓車」為主要肇事原因，而高速公路車速快，也提高開車上路的風險。由於強制險保障範圍不含財物，若發生事故尤其撞到名車，須面對鉅額的賠償金，富邦產險建議，可加保「第三人責任險」及「超額責任險」等任意險，補強強制險不理賠財損的部分，「第三人責任險」則可針對第三人車輛毀壞或財物損失進行理賠；若強制險體傷理賠金額不足，也可彌補差額，而當第三人責任險額度不夠賠償時，就會啟動超額責任險。

此外，每逢春節假期，國道湧現大量出遊返鄉潮，若經常行駛國道，產險業者建議，在投保汽車第三人責任險，可再附加國道增額保障附加條款、國道拖吊交通費用補償險、高速公路碰撞險這類險種。富邦產險就指出，「假日或國道增額保障附加條款」可擁有加倍保障，而「國道拖吊交通費用補償險」則是讓車主行駛高速公路或快速道路時，避免發生碰撞事故或車輛故障，導致無法行駛或必須由拖吊車拖離事故現場，讓行車多一份保障。

國泰產險也表示，「高速公路碰撞險」正是為高速公路通勤族所打造的專屬保障，最大特色是「用多少付多少」，將購買固定5000公里作為保障里程，當發生碰撞事故損失，即享定額賠金5000元，當車子行經國道收費閘門時，透過eTag感應，才開始抵扣里程數。若1年內里程數未用完，扣除手續費後將依比例自動退還保費，讓保戶能以最划算的金額獲得完善保障。

另租借車出遊經濟又便利，也已成為不少年輕族群出遊模式，但通常多數人租車只在意車款及租金，往往忽略租車業者提供了什麼樣的車險保障。新安東京海上產險提醒，即便租車業者已投保強制險、第三人責任保險及車體損失保險提供較完善的保障，民眾仍須負擔意外事故後車輛維修、車體險出險時約1萬到數萬元不等的自負額，為避免跟親友借車發生事故後，發生「談錢傷感情」的僵局，建議投保「短期租借車保險」。

產險業者也再次提醒，開車出遊最怕發生車輛故障或意外事故，行前安全檢查能儘早發現車輛狀況，降低故障事故的可能性，並確認相關道路管制和替代道路，更重要的是要檢視車輛相關保險保障是否充足，可根據自身需求選擇合適的汽車保險方案，多管齊下才能讓出遊盡興。

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