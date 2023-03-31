美共和黨總統提名戰展開　料最終川普對決迪尚特

川普被起訴還能參選、當總統嗎？外媒曝複雜情況

▲美國前總統川普因捲入情色片女星封口費一案遭起訴。圖為川普支持者。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前總統川普因捲入情色片女星封口費一案遭起訴。圖為川普支持者。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國前總統川普（ Donald Trump）因捲入情色片女星封口費一案，遭紐約曼哈頓大陪審團起訴，成為美國史上首位被控刑事罪的前總統，消息一出，原本正熱衷於投入2024大選的川普競選團相當緊張，有外媒分析指，被起訴並不會影響川普參選，但要是被定罪或甚至入獄後當選，情況恐怕會相當麻煩。

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綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）、《紐約時報》等美媒報導，加州大學洛杉磯分校法學教授哈森（Richard Hasen）表示，沒什麼能阻止川普在被起訴甚至被定罪時參選，因為美國憲法只要求候選人3件事：必須出生就是美國公民、年滿35歲、在美國居住至少14年。當然，面臨起訴甚至被定罪，可能會使參選人更難贏得選票，但並不妨礙他們參選這個動作。

此外，美國憲法第14條、第22條修正案，目前看來都不適用於川普涉及的案子，任期限制部分，因為川普2020年時並未成功連任，所以也就沒有超過限制的問題；至於遭眾議院彈劾並被參議院定罪，免職並被取消再次任職資格之情況，川普也沒有，因為他在擔任總統期間雖曾2次遭眾議院彈劾，但均獲參議院宣告無罪。

接下來，執法人員可能會持續為川普的起訴和出庭做安全準備，有知情人士透露，川普可能會在下週向當局自首，但細節仍在擬訂中。

報導指出，若川普重案纏身或被定罪後仍當選新任總統，情況將相當複雜，也沒有明確的先例可循。自尼克森時期的水門案以來，美國司法部即採取「起訴在任總統屬於違憲，將影響總統履行職責能力」的立場，川普不排除會以此為基礎，駁回案件。

如果川普被判有罪且已入獄服刑，卻又當選總統，情況就會更複雜，川普可能會申請向憲法挑戰，順利則獲釋；又或者川普新任期一開始時，就被依美國憲法第25條修正案，以「無法履行其職務的權力與責任」為由免職。

雖然目前無法確定會是何結果，從被起訴到指控、定罪，中間還存在很大的不確定性，但可以預見的是，紐約和華盛頓都嚴陣以待，防止發生暴亂，一份紐約警察局的內部備忘錄顯示，當局已要求所有警察做好部署準備，隨時準備調遣。

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