川普被起訴還能參選、當總統嗎？外媒曝複雜情況

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此外，美國憲法第14條、第22條修正案，目前看來都不適用於川普涉及的案子，任期限制部分，因為川普2020年時並未成功連任，所以也就沒有超過限制的問題；至於遭眾議院彈劾並被參議院定罪，免職並被取消再次任職資格之情況，川普也沒有，因為他在擔任總統期間雖曾2次遭眾議院彈劾，但均獲參議院宣告無罪。
接下來，執法人員可能會持續為川普的起訴和出庭做安全準備，有知情人士透露，川普可能會在下週向當局自首，但細節仍在擬訂中。
報導指出，若川普重案纏身或被定罪後仍當選新任總統，情況將相當複雜，也沒有明確的先例可循。自尼克森時期的水門案以來，美國司法部即採取「起訴在任總統屬於違憲，將影響總統履行職責能力」的立場，川普不排除會以此為基礎，駁回案件。
如果川普被判有罪且已入獄服刑，卻又當選總統，情況就會更複雜，川普可能會申請向憲法挑戰，順利則獲釋；又或者川普新任期一開始時，就被依美國憲法第25條修正案，以「無法履行其職務的權力與責任」為由免職。
雖然目前無法確定會是何結果，從被起訴到指控、定罪，中間還存在很大的不確定性，但可以預見的是，紐約和華盛頓都嚴陣以待，防止發生暴亂，一份紐約警察局的內部備忘錄顯示，當局已要求所有警察做好部署準備，隨時準備調遣。