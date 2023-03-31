春夏美白精華怎麼選？名人激推最強代表「白出新境界」

我是廣告 請繼續往下閱讀
追求白皙，比起若隱若現的白，顯而易見的全面美白更加令人嚮往！，而近來最新的「360°光速淡斑美白精華」俗稱「衛星美白精華」(50ml/2280元)，一推出再度引領新一波的保養熱潮！這次蓓朵娜耗時三年打造「未來黑科技」，將「衛星美白精華」集美白淨膚大成，加入KAVA萃取，也就是取自南太平洋東加國度卡瓦椒植物根部，預防乾燥同時還可以舒緩曬後的不適，而許多人在意的黑色素沉澱，衛星美白精華 3%傳明酸成分，能發揮阻斷黑色素形成。惱人的老廢角質，就交給專利成分梨果仙人掌花、掌葉藻萃取加強肌膚代謝，最後裡頭的2%高濃度乙基維他命Ｃ可以持續淡化暗沉及斑點，持續使用，就能讓肌膚大幅度邁向亮白美肌，等於進入了美白保證班。
有美白精華的巔峰之作的「衛星美白精華」，不僅受到「逆齡女神」田中千繪愛戴，也是許多KOL激推的保養神隊友！zoe_chichi使用後便指出，「它最近在網路上討論度非常的高，很多人都說實測真的有成功白回來，所以我整整一個月的時間，特地很認真的拍照做紀錄，想看看效果如何，結果使用兩周直居然白一個色階，而且肌膚的水潤度也提升很多，第30天與第1天對比起來很光滑透亮，狀態令我非常滿意。」；nikoaamuro也分享，「很多美白精華都只限定在晚上使用，這款白天晚上都可以用，全方位的美白不中斷。」
SK-II「光蘊臻采煥亮精華」
SK-II備受讚賞的「超肌因鑽光淨白精華」，近來全新升級為「光蘊臻采煥亮精華」(50ml/7290元)，特別全新加入SDL PRO專研配方，相較前一代更能提亮膚色，解決因為生活壓力、作息混亂所導致的膚色不均問題，只要每天早晚持續使用擦塗於全臉，會發現拍照真的再也不用自開美白濾鏡，特有升滴管設計，可自動吸取一次所需最佳用量，達到最佳保養修護效果。
蘭蔻「超極光淨白淡斑精華」
蘭蔻超極光淨白淡斑精華（50ml/4900元）注入極光水珍稀天然成份「法國山毛櫸芽萃取」，能有效促進肌膚新生，提升肌膚澄淨度。透過獨家科技成份，高效淡化暗沉與肌膚斑點，同時改善肌膚瑕疵，勻淨膚色並使肌膚明亮剔透。
契爾氏「激光極淨白淡斑精華」
全球銷售突破500萬瓶的蘭蔻超極光淨白淡斑精華（50ml/3195元），三大有效成分「激光活能C」、「普拉絲鏈」、「溫和水楊酸」能有效淨膚拋光、讓肌膚更彈潤保濕、更白皙透亮，穩定性高的保養成分白天擦也不怕變質，經實驗證實敏感肌也適用。
相信寵愛肌膚的你，對精華液可說是相當重要的環節，綜觀以上國內外知名保養品牌，蓓朵娜長期針對台灣氣候以及國人的肌膚特性研發產品，「衛星美白精華」更以「未來黑科技」突破保養極限，一滴四效達到有效率的保養，多重合一的高純度完美組合，難怪讓許多名人、網紅一試成主顧。