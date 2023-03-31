邀35名東南亞網紅體驗　用台灣美食濾鏡、跳台客舞

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台灣美食豐富多樣，深受國際旅客喜愛，交通部觀光局選出小籠包、雞排、臭豆腐、牛肉麵、鳳梨酥、珍珠奶茶等6種代表台灣味小吃開發IG美食濾鏡軟體「Taiwan Yummy Tour」，玩家只要張開嘴接住螢幕上方落下的美味小吃即可得分。本款遊戲首波將邀請泰國、越南、馬來西亞等新南向國家35位微網紅(KOC)接力分享，透過遊戲互動，大家變身快手吃貨，打卡拍照玩出新花樣，讓國際友人即時感受台灣美食魅力。
被譽為台灣廟會氣氛營造推手的「電音三太子」，超洗腦的電音節奏讓人秒上癮，近年來於國際不同場域登場如2022年驚喜現身聯合國歐洲總部前熱舞，成為台式文化新代表。交通部觀光局為積極拓展新南向市場，推出「Taiker Challenge台客搖接力賽」活動，邀請來自大馬地區網紅3P (Caven、Danny & Kevin)，利用時下流行的IG REELS短影音功能，錄製創意台客電音舞步短片，並Tag其他KOL一起PK，同時透過社群力量號召粉絲接力拍攝，玩出不一樣的電音三太子台客舞，讓台灣特有「台客」文化擴散發酵，吸引東南亞國家年輕族群對台灣的關注與來台意願。
此外，針對日韓市場將透過線上旅行社平台設置台灣觀光專屬頁面，宣傳台灣生態、浪漫、美食、購物、文化及樂活等六大觀光多元主題，並包裝相關旅遊產品促銷，達到實際引客之效。
來台國際旅客於疫前已連續五年超過千萬人次，國門解封後，透過活潑又具創意的台灣觀光體驗型活動吸睛及與知名線上旅行社合作促銷台灣相關旅遊產品，讓台灣成為國際旅客疫後海外旅遊目的地首選，達成來台國際旅客目標人次。