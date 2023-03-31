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邀35名東南亞網紅體驗　用台灣美食濾鏡、跳台客舞

▲ 大馬地區網紅3P (Caven、Danny & Kevin)，利用時下流行的IG REELS短影音功能，錄製創意台客電音舞步短片。（圖／交通部觀光局）
▲ 大馬地區網紅3P (Caven、Danny & Kevin)，利用時下流行的IG REELS短影音功能，錄製創意台客電音舞步短片。（圖／交通部觀光局）

記者賴正琳／綜合報導

隨著疫情解封、國際入境市場復甦，多項調查顯示20-39歲的青年朋友是疫後出國旅遊之活躍客群。交通部觀光局為吸引具旅遊爆發力的年輕客群來台，透過時下正夯「點擊競賽」、「濾鏡遊戲」以及多次登上國際舞臺的「電音台客舞」，邀請大家即日起一起手腳並用動起來，一起玩遊戲、遊台灣，還有機會兌換免費珍珠奶茶！

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疫情期間全球掀起「點擊啵啵貓(Popcat)」遊戲熱潮，係以國家隊總點擊數來計分，帶動各國網友積極參與爭取排名。交通部觀光局也推出以台灣國民飲料—珍珠奶茶為主題的「BUBBLE TEA爭奪戰」，透過桌機、手機或平板開啟網頁，點擊畫面加快喔熊組長喝光珍奶的速度，玩法簡單。個人點擊20下即可參加抽獎，並從總點擊數最高的國家中抽出500位幸運兒，憑序號至當地合作店家兌換「免費珍珠奶茶」。為達寓教於樂之效，背景畫面以每15秒速度由台灣燈會、平溪天燈、野柳、蘭嶼、淡蘭古道、芝蘭平台、南湖中央尖山及台北101等台灣知名活動或景點地標等照片輪替，讓玩家同步悠遊台灣美景。

台灣美食豐富多樣，深受國際旅客喜愛，交通部觀光局選出小籠包、雞排、臭豆腐、牛肉麵、鳳梨酥、珍珠奶茶等6種代表台灣味小吃開發IG美食濾鏡軟體「Taiwan Yummy Tour」，玩家只要張開嘴接住螢幕上方落下的美味小吃即可得分。本款遊戲首波將邀請泰國、越南、馬來西亞等新南向國家35位微網紅(KOC)接力分享，透過遊戲互動，大家變身快手吃貨，打卡拍照玩出新花樣，讓國際友人即時感受台灣美食魅力。

▲ IG美食濾鏡軟體「Taiwan Yummy Tour」示意圖。（圖／交通部觀光局）
▲ IG美食濾鏡軟體「Taiwan Yummy Tour」示意圖。（圖／交通部觀光局）
被譽為台灣廟會氣氛營造推手的「電音三太子」，超洗腦的電音節奏讓人秒上癮，近年來於國際不同場域登場如2022年驚喜現身聯合國歐洲總部前熱舞，成為台式文化新代表。交通部觀光局為積極拓展新南向市場，推出「Taiker Challenge台客搖接力賽」活動，邀請來自大馬地區網紅3P (Caven、Danny & Kevin)，利用時下流行的IG REELS短影音功能，錄製創意台客電音舞步短片，並Tag其他KOL一起PK，同時透過社群力量號召粉絲接力拍攝，玩出不一樣的電音三太子台客舞，讓台灣特有「台客」文化擴散發酵，吸引東南亞國家年輕族群對台灣的關注與來台意願。

此外，針對日韓市場將透過線上旅行社平台設置台灣觀光專屬頁面，宣傳台灣生態、浪漫、美食、購物、文化及樂活等六大觀光多元主題，並包裝相關旅遊產品促銷，達到實際引客之效。

來台國際旅客於疫前已連續五年超過千萬人次，國門解封後，透過活潑又具創意的台灣觀光體驗型活動吸睛及與知名線上旅行社合作促銷台灣相關旅遊產品，讓台灣成為國際旅客疫後海外旅遊目的地首選，達成來台國際旅客目標人次。

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