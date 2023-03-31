更新iOS 16.4後「Siri沒了、空間爆量」 內行教3招挽救
蘋果28日正式推送iOS 16.4正式版，帶來揪出重複照片釋放空間、行動通話支援語音隔離等9項重點更新，並修補30多個安全漏洞。不過，PTT上陸續有網友反應遇到Siri無法連線、儲存空間爆量等災情，幸好有隱藏果粉達人傳授解決招式。
記者徐銘穗/綜合報導
PO在PTT引文「iOS 16.4 正式版發佈」回文抱怨，他在28日當天中午將手機更新至iOS 16.4正式版後，卻發現「Siri無法連線」，他尋找各種自救法才找到「重置網路就可以使用了」，他也建議更新後遇到類似狀況的果粉可以嘗試看看。
貼文釣出許多苦主，「原來不是只有我的Siri壞掉」、「網路重置後還沒復活」、「沒更新是不是治百病…」、「結論：若目前用得順就別更新，先觀察一陣子」，也有人使用原PO推薦的方法無效，自尋解方「Siri男女聲切換一下有機會回復正常」。
更新iOS 16.4後除了Siri故障外，在Dcard也有果粉遇到「儲存空間爆量」慘況，有人原本機體內建256G容量，更新後剩8G。儲存空間爆量也在PTT引發討論，網友留言說「我是本來94G，更新完後變89G，過了幾分鐘後又變101G」、「我從79變72，過了半小時還沒回來，結果現在起床容量變成85！哀鳳真的bug一堆 XD」。