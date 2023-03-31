后豐大橋女師命案！男友更一審獲無罪 最高院再撤銷發回
台中后豐大橋21年前發生一起命案，當時一名安親班陳姓女老師不明原因墜橋，檢方事後起訴陳女的男友王淇政及其友人洪世緯，2人分別遭判15年、12年半定讞，2018年獲再審機會，台中高分院於前年底改判無罪，但經上訴，最高法院確認唯無罪判決仍有多項疑點，因此撤銷無罪判決，發回再更審。
記者陳苾暐／綜合報導
檢方起訴指出，王男於2002年12月7日凌晨1時許，在洪姓友人的陪同下，到台中后豐大橋與陳女攤盼分手，不料過程中雙方法生爭吵，進而演變成追逐拉扯，王男在盛怒之下聯合洪男，抱住陳女腳部，將其騰空於后豐大橋護欄上，並表示若要分手就要她命，由於陳女仍不願妥協，2人便一起鬆手，導致陳女顱骨粉碎性骨折，送醫搶救不治。
事後一名王姓證人向檢方供稱，當天親眼目睹王男從背後抱住陳女，並夥同洪男作勢要將其丟下橋，雖2人始終否認涉案，也相繼通過測謊，但仍分別被判處15年、12年半定讞，對此，人權團體認為案件中有諸多疑點，因此開始為2人提出再審，歷經10次聲請均遭駁回，直到2018年終於獲得最高法院採信，撤銷有罪確定判決、停止執行釋放2人，並重啟再審程序。
2019年台中高分院首度改判王男、洪男無罪，2021年底再審更一審2度判無罪，不料檢方不服上訴後，最高法院認為證人證述內容與卷證資料不符，又撤銷無罪判決發回。