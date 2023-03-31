屏農科嶄頭角　串聯產業價值鏈帶動區域發展

全台產業園區發展百花齊放，在眾多的產業園區中，「屏東農業生物科技園區（屏農科）」是位於屏東縣長治鄉的首座農業生技類型科技園區，並且是世界唯一的農業專業科學園區，在政府的大力推動下，逐漸嶄露頭角，屏農科未來發展將從在地擴大至全台農業生技加值，串聯產業價值鏈，帶動區域發展。
記者陳美嘉／屏東報導
產業與人口紅利往往帶動住宅剛性需求，科技園區周遭，隨著產業進駐帶動薪資所得、就業人口成長，對於區域發展大大加分。像是新竹科學園區的發展有目共睹，不僅帶動全台產業發展也促進新竹地方繁榮，成為全台產業園區發展指標。
屏農科與竹科發展軌跡擁有異曲同工之妙，便利的聯外交通道路以及大眾運輸系統，由科技產業支撐進而衍生產學合作模式，深耕在地，媒合人才等等，讓屏東人才學子不再北漂外流，在地就業成家。
屏農科周邊重大建設正如火如荼進行中，屏東榮總城市醫療體系升級，高屏第二快637億計畫，以及屏農科上看180億招商產值，累積近千億重大建設到位，屏農科俱備了產業與城市發展的有利要件。目前，屏農科一期開發完成，二期已進入招商中，預計將帶動上萬就業機會，結合週遭完善交通系統，新興住宅重劃規劃，未來人口紅利帶動居住需求量增加，一連串的政策利多，加上屏農科周邊目前仍處低基期，各大建商也蠢蠢欲動，鎖定未來就業人才住宅需求，準備進駐推案，未來發展可期。