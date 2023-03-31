第一百萬來台旅客是大馬人　喜獲大禮包

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交通部觀光局表示，經多年精準佈局全球市場，台灣觀光已受到國際旅客肯定，儘管疫情期間國內、外政經環境皆面臨諸多變數，旅遊產業更面臨空前未有的挑戰，仍透過線上及實體多樣化管道積極宣傳持續為國際行銷推廣加溫。台灣於疫情期間不間斷地致力營造友善旅遊環境，包括持續推動低碳綠色旅遊、運用智慧科技優化旅遊體驗及服務，與台灣固有的友善人情味結合，致力推廣各區觀光圈整合與各項元素注入旅遊產品，讓國際旅客來台體驗台灣特有的生活型態及豐富的人文內涵，為旅客打造特色主題活動，近期更將推出促進觀光客來台優惠措施，要讓旅客旅遊品質及深度體驗升級有感！
本次訪台的第一百萬幸運兒Ho Long Shi 先生，這次是帶全家來旅遊，他又驚又喜地表示：「此行竟然如此幸運成為2023年第一百萬名旅客，感到相當開心，迫不急待想體驗台灣文化與美食」，Ho太太表示過去曾在台灣留學，有許多美麗回憶，已帶家人來過台北、台中很多次，「很想念台灣的牛肉麵、滷肉飯和甜不辣」，這次特別帶家人前往花東地區深度旅遊，預計待上九天時間，帶孩子一起好好享受台灣的美食和美景。
觀光局由國際組組長黃易成致贈台灣觀光幸運物喔熊組長主題獎品給Ho先生，除恭喜Ho先生全家獲得十全十美喔熊大禮包，並表示今年為國境解封後首年，台灣觀光火力全開，積極衝刺來台旅客達到600萬人次目標。