普發6千怎用？小額可添基礎保險　 數位帳戶最高16倍奉還

我是廣告 請繼續往下閱讀
以彰銀來說，目前推出黃金好禮抽回家活動，活動期間登記入帳指定彰銀帳戶即可獲得1次抽獎機會，達成任務可加碼抽獎次數，最高可獲6倍抽大獎機會，獎項包括黃金金飾、全家200元虛擬禮物卡及iRent免費汽車時數60分鐘兌換序號等，總價值超逾25萬元。同時，刷彰銀信用卡也有加碼送優惠，包括全台精選百貨刷卡再享200元限量禮券，5大網購平台滿額賺回饋300元，海外旅遊刷卡賺旅費，刷滿6000元回饋150元等活動。
第一銀行也結合iLEO數位帳戶數、信用卡推出多重好康優惠，強調除有機會把合計百名的超商、藥妝店、餐飲禮券、台灣Pay紅利點數帶回家外，最高還能抽中刷卡金/帳戶回饋金10萬元的大獎，相當於6000元的逾16倍。
台灣銀行同樣有加碼活 ，登記申請以台銀新台幣存款帳戶為普發現金匯入帳戶且成功入帳，並完成綁定「台灣Pay」，即有機會抽中台灣Pay紅利點數1萬點（等值新台幣1000元），活動獎項合計總金額超過等值新台幣30萬元。
永豐銀行同步推出10倍加碼送優惠，活動期間內選定「登記入帳」至永豐銀行帳戶（含一般帳戶及大戶DAWHO數位帳戶）並完成入帳者，即有機會獲得小蜜豐「金Bee」最高6萬點等獎項，將現金6000元放大10倍。
華南銀行也推出6千放大術優惠活動，不論是「登記入帳」至華南銀行帳戶，或至華南銀行ATM 領取現金，都有機會抽中iPhone14、Airpods Pro及100元便利商店禮券，共2025名；還不是華南銀行的客戶，只要透過華南銀行ATM領取6千元現金後，並至華南銀行國內各分行新開立存款帳戶，並開通行動銀行也可獲得100元便利商店禮券。另外，透過華南銀行領取普發6千元，並使用華銀支付（台灣pay）金融卡/帳戶或信用卡任一消費滿6千元以上，可加碼再抽100元便利商店禮券，共3000名。
台灣企銀也順勢加碼翻倍送現金，活動期間民眾至財政部登記官網選擇登記入帳至臺灣企銀Hokii數位存款帳戶，並完成入帳者，即可獲得抽獎機會，總獲獎幸運兒高達133名，獎項最高18888元。
國泰世華也針對「直接入帳」與選擇「登記入帳」指定國泰帳戶的客戶提供早鳥優惠，前10萬名登記並成功入帳6000元現金者，活動期間於指定通路刷CUBE卡消費享最高3.5%小樹點（信用卡）回饋，而想把錢存下來投資的客戶，亦可享單筆基金申購零手續費優惠。
兆豐銀行祭「狂送6000刷卡金轉轉樂」加碼抽活動，只要4月7日前持有兆豐信用卡或VISA金融卡都可以參加轉轉樂，最大獎6000元，其次還有666元、66元及6元等上萬個獎項，只是還要同時綁定兆豐銀行LINE個人化服務。此外，民眾也可以搭配兆豐銀行與統一時代百貨、環球購物中心等各大百貨攜手推出的母親節滿額禮活動，消費滿額再享高額刷卡金（商品券）回饋。
台新銀行同樣加碼祭出優惠大禮包，將集結台新ATM、Richart數位銀行、行動銀行、Richart Life生態圈及台新Pay，搭配推出眾多好康回饋。鼓勵選擇「登記入帳」的民眾，趁此機會開立Richart帳戶，完成指定任務，最高可享1000元現金回饋，直接將政府給的6千元放大成7千元。
LINE Bank則是民眾直接入帳到LINE Bank，就有一次機會抽iPhone 14 128GB手機一台，這項優惠不只嘉惠選擇普發現金入帳LINE Bank的用戶，舉凡在活動期間內於LINE Bank開戶成功並綁定LINE帳號的新戶，或者使用LINE Bank快點卡刷卡付款單筆滿NT$1,000以上的新/舊戶，通通享有抽獎機會。
除了善用銀行優惠好康將6千元放大之外，年輕世代收入有限，進而影響金融風險抵抗能力，其實小額保費支出也能建構基礎保障。富邦人壽執行副總董采苓表示，對於年輕人來說，意外和疾病所產生的醫療成本是最主要的風險來源，具小額保費特色的保險商品也能有效轉嫁風險、提高承受能力，年輕朋友可善用政府普發6千元現金，做好風險管理與保險規劃，讓小確幸發揮大效益，日後透過定期保單健檢，檢視不同人生階段需求，及時補強保障缺口轉嫁人生風險。
由於初入職場的社會新鮮人收入有限，往往忽略保險規劃，富邦人壽建議手頭無任何保單的「保障貧乏族」，從基礎壽險保障優先打底，並考量年輕人時常在外奔波意外風險高，並兼顧傷害住院醫療，支持自己無後顧之憂地實現夢想，日後再依自身需求與經濟能力加以補強。不過，壽險業者也提醒，如選擇投保定期險，則需要留意保障期限、持續繳納保費，方可穩定鞏固自身金融風險抵抗力。
針對手上已有基本保單的「保障輕量族」，建議先進行保單健檢，了解目前擁有保單的保障範圍與理賠項目，並評估現階段風險面向後，再持續補強保障，尤其現今癌症時鐘快轉、年輕化趨勢加劇，在療程長、醫療費用可觀的情況下，對年輕患者更是一筆龐大的經濟負擔，富邦人壽建議優先強化癌症醫療保障，尤其是常見的標靶治療，在抗癌路上能用更好的治療方式，提高治癒機會。