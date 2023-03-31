MLB／這就是大聯盟等級！張育成開箱紅襪豪華休息室

MLB／悲情大谷翔平勝投被搞砸！天使遭運動家逆襲吞首敗

▲洛杉磯天使隊二刀流球星大谷翔平擔綱球隊開幕戰先發（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯天使隊二刀流球星大谷翔平擔綱球隊開幕戰先發（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

洛杉磯天使隊今(31)天在開幕戰踢館奧克蘭運動家隊，推出日籍「二刀流」超級球星大谷翔平擔綱開幕戰先發投手，他也不負眾望投出一場6局10K無失分的超優質表現，並在退場時球隊還以1分領先成為勝投候選人，沒想到第8局上場後援的老將Aaron Loup遭運動家狙擊，被攻下追平分，同時也搞砸大谷翔平的勝投，接替的Ryan Tepera上場也沒能止血，第8局天使被運動家打回2分逆轉戰局，終場運動家就以2比1氣走天使，拿下賽季首勝。

我是廣告 請繼續往下閱讀

兩隊本場比賽攻勢都不多，但第4局都有得分機會，天使隊4局上半靠著Mike Trout選到四壞球保送，加上大谷翔平敲出本季首安，把Trout送上得點圈，但在無人出局一、二壘有人的情況下，天使隊沒能再有進一步攻勢，浪費大好得分機會。


運動家在4局下半同樣發起進攻，面對大谷翔平投球，一人出局後Aledmys Díaz、Seth Brown的連續安打攻佔二、三壘，但是大谷隨即回穩，連送出兩次三振化解失分危機。


第5局天使隊Gio Urshela敲安後，靠著運動家隊的守備失誤，一路上到三壘，並由捕手Logan O’Hoppe的安打，將他送回本壘打下天使第一分。


但在大谷退場後，運動家第8局展開逆襲，面對天使隊換上的後援老將Loup，首名打者Esteury Ruiz敲安後馬上靠著下一棒Tony Kemp的長打奔回本壘拿下追平分，Loup三振一人後被Tepera接替，但他一上來就被敲安，讓Kemp馬不停蹄跑回超前分，運動家單局倒打2分奠定勝基，Loup承擔本場比賽敗投。


大谷翔平本場比賽使用93球主投6局，僅被敲出2支安打還送出10次三振無失分，可惜最後無緣勝投，而打擊部分，3個打數敲出一支安打，選到一次保送，但是被三振兩次，沒有打點進帳。

MLB／大谷翔平完投6局退場！送出10K無失分有望收首勝

中職開幕／樂天桃猿開季分析　陳俊秀能否回穩成關鍵

中職開幕／富邦悍將開季分析　游擊防區接班人選受矚目

棒球／郭泓志讚張育成表現好　坦言經典賽「勾起回憶」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀