MLB／悲情大谷翔平勝投被搞砸！天使遭運動家逆襲吞首敗

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兩隊本場比賽攻勢都不多，但第4局都有得分機會，天使隊4局上半靠著Mike Trout選到四壞球保送，加上大谷翔平敲出本季首安，把Trout送上得點圈，但在無人出局一、二壘有人的情況下，天使隊沒能再有進一步攻勢，浪費大好得分機會。
運動家在4局下半同樣發起進攻，面對大谷翔平投球，一人出局後Aledmys Díaz、Seth Brown的連續安打攻佔二、三壘，但是大谷隨即回穩，連送出兩次三振化解失分危機。
第5局天使隊Gio Urshela敲安後，靠著運動家隊的守備失誤，一路上到三壘，並由捕手Logan O’Hoppe的安打，將他送回本壘打下天使第一分。
但在大谷退場後，運動家第8局展開逆襲，面對天使隊換上的後援老將Loup，首名打者Esteury Ruiz敲安後馬上靠著下一棒Tony Kemp的長打奔回本壘拿下追平分，Loup三振一人後被Tepera接替，但他一上來就被敲安，讓Kemp馬不停蹄跑回超前分，運動家單局倒打2分奠定勝基，Loup承擔本場比賽敗投。
大谷翔平本場比賽使用93球主投6局，僅被敲出2支安打還送出10次三振無失分，可惜最後無緣勝投，而打擊部分，3個打數敲出一支安打，選到一次保送，但是被三振兩次，沒有打點進帳。