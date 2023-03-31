特企／林榮三台灣文學講座　結合音樂重振「唸歌」文藝

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周定邦解釋，什麼是台灣的「歌仔」，俗稱唸歌，彷彿唱歌、彷彿念詩，透過7字排列念唱敘事，而內容多為故事、勸世文，透過以月琴、大廣弦自彈自唱的方式，而唱此歌的藝人民間尊稱為「歌仔先」，紀錄歌詞的書本則稱為「歌仔冊」，周定邦指出，過去歌仔先透過走唱唸歌的方式討生活，但由於社會型態的改變、台灣本土語言備受打壓，致使唸歌藝術日漸式微，瀕臨失傳。周定邦指出，由於國語政策的實施，在工商時代轉型之際，未消失的唸歌文化陸續走向茶樓、酒家、廟口、電台、灌音、錄音帶等方式，甚至受人延請表演；周定邦強調，文化瀕危但沒有消失，在音樂載體不斷變化、聽眾持續聆聽的支持下，唸歌文化仍有不少被傳承下來。
此外，台師大台灣語文學系助理教授呂美親指出， 「歌仔冊」在台灣文學的發展史上佔了非常重要的位置，台灣在體制化的過程當中，比較沒有機會注意到這類文學、音樂創作，民間「歌仔冊」雖有時代斷層，但還是有人非常致力傳承「歌仔冊」的藝術，呂美親表示，希望透過這個講座拋磚引玉，讓文學相關系所的研究生有機會認識「歌仔冊」，然後未來也呼籲更多的人投入相關教育、研究、推廣等層面。
第三場演講資訊
講題：台灣身世文學「唱」：大目周來唸歌
時間：2023.06.06（二）13:10-15:10
地點：台師大文學院正403教室