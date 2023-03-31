MIRROR成JJ演唱會「退貨嘉賓」！他現身認了退追林俊傑IG
歌手林俊傑（JJ）在香港舉辦連6場《JJ20 世界巡迴演唱會》時，第3場嘉賓原定為男團MIRROR的成員Ian（陳卓賢），最後卻爆出退貨嘉賓事件，且Ian當時還在IG退追林俊傑，引起外界一陣熱議，而昨（30）日Ian出席活動時，就針對此事首度公開回應。
記者賴禹妡/台北報導
林俊傑在舉辦香港第3場演唱會時，就有外傳當天嘉賓是MIRROR主唱之一的Ian，但當晚整場演唱會結束，都不見Ian登台，讓許多歌迷相當失望。 據了解，林俊傑方原本以為是MIRROR所有12人都來擔任嘉賓，後來才知道只有Ian一人，便提議讓其他人伴舞，但此舉讓Ian感到相當不受尊重，當場憤而離去，甚至IG取消追蹤林俊傑。
針對此事件，演唱會香港區監製李志倫發文致歉，坦承自己傳遞訊息有誤，導致表演形式上出現嚴重落差，「最後在雙方一致決定下、取消了此嘉賓環節。本人就有關錯誤安排向J、lan、Mirror、主辦單位和所有觀眾致上最大最真誠歉意，希望大家原諒」，而MIRROR經理人花姐也接受JJ演唱會製作單位的道歉，並期待未來雙方在音樂上有多方位合作機會。
而Ian昨日出席活動時，首次現身回應此事，Ian坦言心情未受影響，這起事件也只是溝通問題，但沒能和天王級歌手同台演唱，他感到相當遺憾，希望未來有機會還能再向前輩學習。至於IG為何取消追蹤林俊傑，Ian透露「我本身不太玩社交網路」，只習慣追蹤真正見過及合作過的人，他會追蹤林俊傑，也是因為原本有機會合作，但最後沒有真正認識對方，因此才會爆出「取消追蹤事件」，也表示網路和現實世界是不同的，強調他很尊重對方。