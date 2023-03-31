五月天演唱會今登場 「會熱嗎、要帶傘？」氣象局解答
五月天演唱會「 2023諾亞方舟」近日在高雄世運主場館登場，繼3月29日結束開幕場後，今（31）日到4月2日更要連唱五六日3場，嗨翻南台灣，不少粉絲都已完成購票準備一睹天團風采，至於高雄世運主場館的天氣如何呢？中央氣象局表示，今日高雄左營在晚上18時後的降雨機率為20%，體感溫度約攝氏27度，感受較為溫暖舒適；此外，氣象局長鄭明典也指出，高雄市水情燈號已調為橙色，顯示缺水情況略有趨緩。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局資料顯示，高雄市左營區今日中午12時氣溫攝氏26度、下午15時氣溫攝氏26度、晚上18時氣溫攝氏25度、晚上21時氣溫攝氏24度，在考量到相對濕度和風力後，體感溫度依序是攝氏28度、攝氏28度、攝氏27度、攝氏26度，感受上都是相當舒適，非常適合觀賞五月天演唱會，不過離場時可能會稍有涼意，請民眾特別注意。
至於會不會有降雨影響五月天演唱會的進行呢？氣象局指出，雖然台灣近期都受到華南雲雨區影響，不過位處南部的高雄僅在雨帶的邊緣，因此左營區下午15時之前降雨機率僅10％，晚上18時後一直到凌晨，降雨機率都維持在20％，主要都是多雲的天氣型態，或許歌迷們能夠少帶一把傘，盡情享受五月天演唱會。
週末兩天高雄市的天氣型態今日大致類似，北部的雲系影響機率不大，不過長久雨勢不明顯，南部民眾不免擔憂缺水情況，對此氣象局長鄭明典今日在臉書表示，高雄市水情燈號已經調為橙色，這樣的狀態應該可以支持到4月底，後續再做檢討，體醒民眾仍要有節約用水的觀念，等待梅雨季的到來。