MixerBox Podcast最新TOP10！冠軍換人了 連假還不聽爆
長達5天的清明連假今（1）日終於開啟，不少民眾都已經安排好行程，蓄勢待發準備到各景點好好紓解上班的壓力，而在移動通勤或較為放鬆閒置的時間，聆聽Podcast各式精彩內容絕對也是一大享受，免費音樂播放神器MixerBox在連假前也公布最新上週Podcast Top10，令人驚喜的是， MixerBox自製節目「MB樹洞」竄上榜首，擊敗爸媽們相當喜愛的「媽爹講故事」，而整個榜單上，仍有5個節目以說故事為主軸，其餘靈異、社會案件的風格也被受歡迎。
記者張志浩/綜合報導
MixerBox日前公布3月第3週的Podcast榜單，首先榜首就帶給人驚喜，MixerBox自製節目「MB樹洞」，透過集合聽眾們的匿名故事後，透過主持人各種符合情境的聲線將故事與大家分享，多元且不設限的內容在上週擊敗榜單常勝軍「媽爹講故事」，不過媽爹講故事仍緊抓亞軍的位置，熱度不減。
進一步觀察MixerBox的榜單可以發現，聽眾的喜好仍以說故事、靈異、社會案件等風格為主，在說故事類的頻道上，排行榜2至4名分別為媽爹講故事、從前從前 、Gk爸爸原創故事繪本 ，欖仁媽媽說故事本次則是維持在第8名，顯見Podcast確實是許多爸媽的神隊友，無論是上下學的通勤路上，或是孩子睡前儀式，都會透過說故事頻道讓自己進入安靜的宇宙空間內，當然連假也不例外。
至於主要受眾為大人的靈異、社會案件風格，包含讓人又愛又怕的「故弄玄虛」在第6名，主持人透過對話的方式帶聽眾進入神秘案件，一聽保證上癮；透過記者的聲音直擊真實犯罪名案的「我在案發現場」排在第9名，第10名是替厭世上班族帶來刺激的靈異宇宙的「偷聽史多利 Talking Story」。此外，新聞、財經等類型，則有內容聚焦財經、國際趨勢的「聽天下：天下雜誌Podcast」排在第5名。