童謠《春天佇佗位》變音樂劇城南首演　詞曲創作人曝心境

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文化總會秘書長李厚慶表示，上一代留下《天黑黑》、《西北雨》、《點仔膠》等經典童謠，2006年這首《春天佇佗位》誕生，彌補了台灣囡仔歌的世代斷層，成為陪伴2000年世代長大的新經典，盼本次活動不僅帶給孩子歡樂、童趣的春天，也要陪他們用多元的語言，唱出屬於台灣囡仔的歌。
李厚慶說，許多童謠流傳已久，是親子的共同記憶，過去文化總會搭配兒童節假期，曾在「城南有意思」舉辦童謠特展，聽聞傳唱17載的《春天佇佗位》，不僅延伸出繪本，還將製作成親子音樂劇，他便邀約詞曲創作人黃靜雅、編曲人謝漢揚與朱約信等人一同合作，全新改編專輯中的10首歌曲，推出親子音樂劇，並在「城南有意思」活動中首演，也讓母語傳承持續扎根。
黃靜雅說，當初會創作這首《春天佇佗位》，是因為2002年帶著2名4歲以下的孩子移民去加拿大，考慮到孩子出國會想家、希望孩子能學台語，便自己寫歌讓孩子唱，沒想到這首童謠歷經10幾年還有很好的傳唱度、很多小朋友都會唱，便想讓《春天佇佗位》透過更多面貌，繼續傳唱下去，因此在2年前做了繪本，後來朱約信改編為搖滾版，被李厚慶聽到，才有了這次的合作。
她說，一直有做音樂劇的想法，但「敢想不敢做」，畢竟音樂劇是很大的製作，感謝文總支持，讓夢想成真，大家也為了這齣劇成立「森林聚落劇團」，希望以《春天佇佗位》台語親子音樂劇為開頭，之後能製作不同的台語親子音樂劇，推廣母語。
黃靜雅表示，希望藉由傳唱度高的童謠，透過輕鬆愉快、「很春天」的音樂劇，讓大家學台語、親子關係更緊密，劇中也描述祖孫三代的故事，很適合全家大小一起來看劇！
《春天佇佗位》台語親子音樂劇講述讀小學的姊弟放春假，被送到山上阿公家躲避疫情，山上的網路不穩定，讓平常依賴手機的姐弟很不適應，到處都有蟲也讓他們覺得很崩潰，鬧出不少令人啼笑皆非的烏龍事件。
但祖孫的情感也在生活中一點一滴建立起來，姐弟倆發現，開雜貨店的阿公就像「哆啦A夢」一樣什麼都會，送貨的舅舅居然會寫歌，村莊裡竟然有阿伯級的搖滾樂團，善用手機的姐弟便運用社群平台，圓了舅舅分享歌曲的夢，他們也終於明白，放下手機，才能用自己的眼睛看到真正的春天，原來幸福就圍繞在我們的身邊。