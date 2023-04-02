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童謠《春天佇佗位》變音樂劇城南首演　詞曲創作人曝心境

▲「城南有意思」今（1）日、明日在南海劇場推出4場次的城南玩玩劇《春天佇佗位》台語親子音樂劇。（圖／森林聚落提供）
▲「城南有意思」今（1）日、明日在南海劇場推出4場次的城南玩玩劇《春天佇佗位》台語親子音樂劇。（圖／森林聚落提供）

記者李琦瑋／台北報導

「城南有意思」在南海劇場推出4場次的城南玩玩劇《春天佇佗位》台語親子音樂劇，這是一齣台灣囡仔歌延伸製作的親子音樂劇。詞曲創作人黃靜雅接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，《春天佇佗位》是她在17年前創作的童謠，這些年來，從童謠變成繪本，如今又變成音樂劇，就像是一場夢，感謝文總的邀請，才有機會把這首歌變成音樂劇。

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《春天佇佗位》專輯於2006年問世、2021年延伸為《春天佇佗位》繪本，隔年，朱頭皮爵士樂團於榮獲2022年金音獎入圍的《防疫清冰箱》專輯中收錄《春天佇佗位》爵士搖滾版，今年則在鐵粉歌迷及繪本書迷的敲碗下，由黃靜雅號召一路以來理念相近的劇場高手同行，由音樂魔法師謝漢揚擔任音樂總監與編曲，讓《春天佇佗位》變身為音樂舞台劇。

文化總會秘書長李厚慶表示，上一代留下《天黑黑》、《西北雨》、《點仔膠》等經典童謠，2006年這首《春天佇佗位》誕生，彌補了台灣囡仔歌的世代斷層，成為陪伴2000年世代長大的新經典，盼本次活動不僅帶給孩子歡樂、童趣的春天，也要陪他們用多元的語言，唱出屬於台灣囡仔的歌。

李厚慶說，許多童謠流傳已久，是親子的共同記憶，過去文化總會搭配兒童節假期，曾在「城南有意思」舉辦童謠特展，聽聞傳唱17載的《春天佇佗位》，不僅延伸出繪本，還將製作成親子音樂劇，他便邀約詞曲創作人黃靜雅、編曲人謝漢揚與朱約信等人一同合作，全新改編專輯中的10首歌曲，推出親子音樂劇，並在「城南有意思」活動中首演，也讓母語傳承持續扎根。

黃靜雅說，當初會創作這首《春天佇佗位》，是因為2002年帶著2名4歲以下的孩子移民去加拿大，考慮到孩子出國會想家、希望孩子能學台語，便自己寫歌讓孩子唱，沒想到這首童謠歷經10幾年還有很好的傳唱度、很多小朋友都會唱，便想讓《春天佇佗位》透過更多面貌，繼續傳唱下去，因此在2年前做了繪本，後來朱約信改編為搖滾版，被李厚慶聽到，才有了這次的合作。

她說，一直有做音樂劇的想法，但「敢想不敢做」，畢竟音樂劇是很大的製作，感謝文總支持，讓夢想成真，大家也為了這齣劇成立「森林聚落劇團」，希望以《春天佇佗位》台語親子音樂劇為開頭，之後能製作不同的台語親子音樂劇，推廣母語。

▲《春天佇佗位》音樂劇描述祖孫三代的故事。（圖／森林聚落提供）
▲《春天佇佗位》音樂劇描述祖孫三代的故事。（圖／森林聚落提供）
黃靜雅表示，希望藉由傳唱度高的童謠，透過輕鬆愉快、「很春天」的音樂劇，讓大家學台語、親子關係更緊密，劇中也描述祖孫三代的故事，很適合全家大小一起來看劇！

《春天佇佗位》台語親子音樂劇講述讀小學的姊弟放春假，被送到山上阿公家躲避疫情，山上的網路不穩定，讓平常依賴手機的姐弟很不適應，到處都有蟲也讓他們覺得很崩潰，鬧出不少令人啼笑皆非的烏龍事件。

但祖孫的情感也在生活中一點一滴建立起來，姐弟倆發現，開雜貨店的阿公就像「哆啦A夢」一樣什麼都會，送貨的舅舅居然會寫歌，村莊裡竟然有阿伯級的搖滾樂團，善用手機的姐弟便運用社群平台，圓了舅舅分享歌曲的夢，他們也終於明白，放下手機，才能用自己的眼睛看到真正的春天，原來幸福就圍繞在我們的身邊。

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