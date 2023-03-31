工程缺失不苛責同仁　張善政：當時大環境難避免

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對於工程上的缺失，市府的相關公務人員是否該究責或是負起政治責任，張善政表示，是不是要負政治責任，不是我們今天體檢委員會的重點。對於市府負責工程的三個局處沒有看到設計的缺失，張善政表示，是因為案子太多了，時間根本沒有辦法看。
對於新建工程處處長最近請調，張善政則解釋，原來的新建工程處處長，我們覺得他也沒有責任，但他自己覺得在任內造成了很多問題，他心裡面感覺到很過意不去，所以自己請調，我們也尊重他請調的意願。張善政表示，這位新工處處長真的是非常投入，但是當時的大環境，他實在很難避免這些事情。
媒體請張善政解釋「當時大環境」為何意？張善政指出，第一是桃園這幾年的公共工程量實在是太多，他以實際數據指出，桃園的工程人員每一個身上扛的新建工程金額，是六都第一名，六都的各個工務單位的工程人員每一個人身上分到的新建工程，桃園是第一名，而且比第二名高很多，這是第一個大環境。
第二個是辦太多的活動，剪綵或是開工，張善政說，工務局過去8年辦了306場活動，8年有幾天，365天乘以8看看，辦了300多個活動，平均10日一個活動，我們的公務人員疲於奔命，怎麼能靜下心來，好好的看我們工程品質。因此對於請調的新工處長，張善政說，「當時的工作環境，要是我是他的話，我覺得他是有他的可以被原諒的地方」。