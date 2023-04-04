俄烏戰爭讓友達彭双浪也受害　種田買肥料竟要看地契配給

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彭双浪曾說，種田的時候非常辛苦，用到大量的體力、汗如雨下，但也會非常專注當下，常常務農完是腦袋清空的狀況，這時候一些新的想法反而會跑出來，對他在經營公司上有很大的幫助。外界認為，因為他從小務農，身體打下基礎，也有很強的心理素質，因此成為他可以幾度面對面板產業逆風的原素。
不過，去（2022）年2月爆發俄烏戰爭，造成原物料與糧食價格上漲，助長通貨膨脹，能源價格同樣居高不下，現在就連肥料也短缺，彭双浪成為另類「受災戶」。他日前向媒體透露，雖然肥料價格目前沒有調漲，但是配給受限，以前是要買多少肥料就買多少，現在要買還要秀出地契證明，來換算一年可以買多少包肥料，面對世界局勢的轉變，就連種田也遇上無奈的事。
彭双浪日前提到，過去全球化模式，公司在經營上有成本的控制，消費者有相對便宜的商品可以使用，但因為美中衝突，相對不經濟的模式在成本上一定上漲，坦言無法享受更便宜的商品是趨勢，再加上淨零永續的價值，坦言「綠色通膨避免不了」，因此未來對總體經濟與消費市場勢必有所衝擊。
不過，危機就是轉機，彭双浪之前卸下執行長的位置，主要是要有更多時間來看整體集團的發展策略並朝永續經營方向前進。他說，世界局勢詭譎多變，未來競爭絕不是一家公司跟一家公司競爭，而是整個產業鏈或生態鏈相互較量，集團目標在建構完整的生態鏈，雖然每個場域都是獨立的，但卻有整合的力量，如此一來，集團競爭力將會強很多。