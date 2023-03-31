名師伸鹹豬手民代批校方姑息　中市府：不排除啟動普查

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今（31）日記者會公佈第一位女生的指控影片，她表示這輩子很難不回想那難堪、噁心的畫面，當年她若沒以「家人在樓下等」為托詞，不知會遇到什麼狀況？自己受到「台中房思琪案」的感召決定揭發此事，媽媽卻自責是全天下最糟糕的母親。
另一名受害女生指出，當時大家都未成年，受到侵害也不敢講，卻成為一生陰影。老師應該為他做過的事情負責，請校方和教育局將心比心全面普查，莫以制度包庇，讓更多心存僥倖的狼師繼續存在。她並以公開信呼籲，曾經受害的學姊學妹一起站出來！
立委林靜儀指出，從去年的國中名師權勢性侵、今年2月老師集體霸凌疑逼死高中生到今天的名校性騷案，若未在媒體曝光，受害者幾乎投訴無門，台中一再發生此類案件，看不見教育體系積極作為，難道永遠只能靠學姐學妹在校互相提醒、成年後串連討公道自保？
台中市議員黃守達指出，去年名師權勢性侵案，被害人及家屬在調查期間持續被加害人騷擾，他要求組成專案小組調查洩密案，卻被小組其他議員強力解散，狼師雖已懲戒，洩密案卻得不到真相，如今再度發生新的性平案、類似情節再重演，再次突顯教育局沒有意願與能力，處理跨校際性平案件。
市議員吳佩芸也批評，教育局讓學校自行決定要不要普查，根本是讓校方球員兼裁判、把性平當塑膠！她問：「教育局存在的價值是什麼？不要每次出事都推給中央，讓學生一個一個持續被漏接。」
律師聶瑞瑩指出，去年的「台中房思琪案」還能以法律手段解決，但此案目前還走不到法律階段，便出現行政懈怠不作為。她表示自己處理的校園性平案，有些受害者走不出來，覺得自己殘破不值得被救贖、有些人不知自己遇到的是侵害，甚至對加害者產生迷戀，即使勇敢舉發，「每次出來都是一種懲罰，每次重新訊問就是再度凌遲」，如果制度不能好好保密，誰還敢出來？
市府說明表示，3位陳情人去年8月向學校投訴，事發於1997年至2002年改隸前的國立高中時期，學校9月召開性平會、組成調查小組，調查結果3案性騷擾成立。
對於有關人本基金會要求普查，但學校性平會決議不做普查，教育局表示將本著勿枉勿縱原則，進一步要求學校嚴加辦理。至於該師於2007-2008年及2016-2022年兼職私立學校代理代課教師，目前兩校尚未接獲該師的校園性平案件。教育局強調，待該校調查報告送至教育局，必將嚴加檢核調查過程與程序是否合乎規定，若有任何新事證，也將督促學校務必詳加調查。
校方表示，學生已提出申覆案，今天召開會議後已受理成案，將審查相關資料，1個月內做出結論。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110