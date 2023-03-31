大學生打羽球熱身不足硬拚　「這裡」斷裂休半年

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣運動人口逾八成 「P.R.I.C.E」避免運動傷害台灣運動風氣盛行，根據政府最新調查，台灣參與運動人口比例逾8成，其中規律運動人口比例也超過三分之一，且疫情趨緩、解封在即，在家悶了許久的民眾也渴望外出走走從事戶外運動。雙和醫院復健醫學科醫師楊政道提醒，運動雖有益身心健康，但可別忽略運動前後的暖身與舒緩動作，若不幸發生較嚴重的扭傷或挫傷，謹記保護患處（Portect）、休息（Rest）、冰敷（Ice）、壓迫（Compression）與抬高（Elevation）的「P.R.I.C.E口訣」來避免傷害加劇，千萬別讓運動傷害成為一輩子的遺憾。
運動前熱身 這樣做防受傷楊政道指出，運動前熱身的主要目的是將肌肉從休息狀態喚醒，透過提升心跳，增加血流的方式幫肌肉「暖機」，除讓接下來的運動能力有所提昇外，也能避免受傷，建議以動作幅度較大的動態伸展為主，如高抬腿、踢臀跑或抱膝運動等，每組15至20秒，每次3至5組；另外，也可搭配慢跑或快走等有氧運動，在伸展肌肉與關節的同時，提升心肺功能，整體熱身時間以10至20分鐘為佳。
運動後吃優質蛋白質 緩解肌肉痠痛運動後的緩和運動及伸展也不能少，楊政道表示，可透過低強度的有氧運動，或靜態伸展讓身體冷卻下來，將肌肉從緊繃狀態放鬆。若出現肌肉使用過度導致發炎、痠痛情形，在當下可採用冰敷的方式來緩解疼痛，在24小時後，可採熱敷，或是浸泡熱水及按摩的方式加速血液循環代謝乳酸；另外，也建議攝取一些能緩解肌肉痠痛的食物，像是豆、魚、蛋、肉類等優質蛋白質，或維生素B1、維生素B6及含有檸檬酸及鋅的食物。
休養最重要 避免二次受傷除適時休養外，在經過醫師專業的諮詢與評估後，也能採高濃度血小板血漿治療法（PRP）來加速肌肉修補。不過，楊政道提醒，休養還是最重要的，因為常出現因休養不足導致同患處再次受傷的情況，主要是因為肌肉撕裂復原除需時間休養外，復原後的肌肉耐力與彈性都會不如以往，得透過一段時間的復健才能找回過去強度，因此，千萬別小覷運動傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57265
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw