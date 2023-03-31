普發6000偷跑？「1銀行」搶先入帳 人妻讚嘆：效率驚人
全民普發6000許多民眾都引頸期盼，而財政部公布的各種方法中，「登記入帳」是最快能領到錢的方法，預計首波4/6入帳。不過卻有一位女子分享，老公選擇「王道銀行」登記，卻搶先在今（31）日就有6000元入帳，連假前就爽領到錢，遭遇立刻引爆熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位人妻在臉書社團《爆怨公社》上分享，自己與老公在同一天在財政部6000元網站上進行「登記入帳」的步驟，沒想到今（31）日老公的帳戶就收到6000元現金轉入，並備註「全民共享發現金」，這讓她忍不住驚呼「同一天登記的，為什麼我老公先入帳啦～效率太快了喔！發現先拿到的似乎是王道銀行欸，是不是按照銀行代號往下發呢？」
貼文曝光後，立刻有不少民眾驚呼「為什麼今天可以領到？不是說4/6號嗎？」、「不知道是不是代碼是順位，依序這樣發下去」；隨後也有不少同樣收到6000元民眾在下方回應「老公是王道銀行已入帳+1」、「王道+1 已領到」、「好像王道銀行的都先入帳了？」、「我的也是王道，剛剛入帳了」。
🟡目前登記入帳方式仍在持續進行中
登記入帳步驟如下：
1、進入官網（https://6000.gov.tw）。
2、輸入資料：本人／代領人身分證字號或居留證號、金融機構帳號、發放對象健保卡號，未滿13歲者可以被代領，但最多代領者，含本人在內為5名。
3、資料確認無誤點選送出。
4、查詢登記結果。