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李瑞鎮不會用相機　攝影導演「從打開電源教起」

▲李瑞鎮在《TIMES》裡化身記者，卻對相機有使用障礙。（圖／八大）
▲李瑞鎮在《TIMES》裡化身記者，卻對相機有使用障礙。（圖／八大）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓政治懸疑類型劇《TIMES》由李瑞鎮、李周映主演，劇中他們飾演記者，李瑞鎮卻對相機有使用障礙，攝影導演只好親自教學，李瑞鎮從開啟相機從頭學起。李周映首場戲就被安排沉重的劇情，演出面對爸爸死亡的悲痛情緒，她說：「雖然一開拍就要詮釋情感戲非常不容易，但不管怎樣我都會好好做到的。」

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▲李周映首次擔任女主角。（圖／八大）
▲李周映首次擔任女主角。（圖／八大）
《TIMES》將懸疑、政治、媒體及穿越時空等元素結合在一起，故事講述身為國家元首女兒的李周映，在某一天早上醒來後，她發現父親在幾年前已過世，自己則是一家小媒體「TIMES」的員工，時隔1年後，她接到一通來自5年前的電話，電話那頭的李瑞鎮與李周映跨越時空，想盡辦法阻止總統死亡，也因此發現危險的真相。

聊起劇情內容，李瑞鎮開玩笑調侃李周映，「身為『TIMES』記者，她沒有在做記者的工作，都是在救爸爸。」談及劇中角色，李周映則說：「角色富有強烈的正義感，雖然爸爸是總統，但比起得到的優待，是一個更想開創出自己道路的人。」雖然扮演的是一位滿腔熱血的記者，李周映卻坦言這跟私下的自己很不同，「一開始其實有點難消化『徐正仁』這個角色，但還是很認真的詮釋著，也希望能有更多人喜歡跟支持《TIMES》。」《TIMES》4月1日起，每週六晚間10點半在八大綜合台播出。 

▲《TIMES》中，李瑞鎮與李周映用電話跨時空聯繫。（圖／八大）
▲《TIMES》中，李瑞鎮與李周映用電話跨時空聯繫。（圖／八大）

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