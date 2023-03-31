台南兒童節活動熱鬧滿滿 運動會音樂會自己的禮物自己挑

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黃偉哲表示，數位世代出生的孩子習慣使用手機、平板、電腦，各種社交平臺已成為孩子的日常，欣見永福國小以簡單不退流行的競賽遊戲，寓教於樂，以小樂趣創造大感動，啟發更多元的學習。台南市各項教育成績持續保持全國第一，未來會努力結合各方資源，讓台南的孩子過得更幸福。
台南市議員曾之婕攜手知名文具商「九乘九」，向東區3所國小及5個里的學童各發送購物券300張，要讓小學生們自由挑選自己喜愛的文具，這也是兒童節最實用的一份禮物，全台21家門市都可使用。包括東區崇明國小、崇學國小、德高國小，中西里、東門里、仁和里、和平里、及莊敬里，每所國小、每個里將獲贈購物券300張。
曾之婕表示，用津貼補助獎勵生育並不實際，疫情3年以來，許多學生家長工作收入減少，學雜費負擔更加沉重，她認為良好的教育生活環境才是重要的關鍵，兒童教育的規劃要從教育環境、老師的生活品質，還有學校資源整體連結來做全盤規劃，真正做到育養平衡，才是真正能夠吸引民眾生育的最佳政策。
台南市議員李啟維與台南市愛樂協會、麗裕慈善文教基金會共同舉辦的「無懈可擊」音樂會將於4月8日（六）晚上7點30分，在台南文化中心演藝廳舉行，由世界級演奏家簡佑廷、簡佑任雙胞胎兄弟擔任演出。李啟維表示，此次票房收入結餘將捐給家園亟需重建的土耳其人民，協助他們重新站起來。
李啟維表示7年前的2月6日南部一場大地震，震垮了永康的維冠大樓，帶走了117條的人命，今年的2月6日，恰巧同月同日，土耳其也發生了超級強震，造成數萬人的死傷。基於人飢己飢人溺己溺的精神，此次「無懈可擊慈善音樂會」票房收入結餘將捐給土耳其，幫助土耳其人民早日恢復以往生活。李啟維也說，這是一場高水準世界級的表演，歡迎大家在連假中可以前來欣賞。