改變台灣　林富男籲大家繼續與眾同行

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同時林富男也透露，柯文哲在任內從未修改過選評會決定的任何名單，這也顯現出他對專業、公正程序的尊重，這是台灣政府前所未有的政治文化。而柯文哲也信心滿滿地表示，為國舉才是他的責任，文官制度不能再繼續受損。他透過台北市政府實現了「要改變台灣從台北開始、要改變台北從文開始」的理念。
林富男說，柯文哲認為政府並非一黨或個人的專屬，而是要以公共利益為核心的存在。他提到，自己提倡的聯合政府政治模式源於歐洲多黨制國家，如德國、荷蘭和瑞典等。在這些國家，多個政黨經常組成聯合政府，廣納人才克服政治分歧，共同執政。聯合政府具有民主代表性，能創造更加包容、穩定的政治環境，並鼓勵各方力量進行政策創新和競爭。
林富男指出，柯文哲一向強調聯合政府的成功取決於從政者對於清廉、勤政、愛民、愛鄉土等台灣價值是否能有共識。所以他建議，為政者務必遵守財政紀律，追求公益。為了讓人民過上好生活，從政者需轉變心態，擺脫過去的陋習，不貪污、不浪費、不怠惰。畢竟，政府的存在是為百工百業，是為人民。
林富男也對柯文哲提倡的「團結台灣」理念進行了深入分析，面對當前台灣所面臨的「小兩岸」挑戰與威脅，以及被夾在「大兩岸」之間的無奈困境。藍綠兩大政黨卻仍將勝選視為最高目標，導致民意分裂，形成個人利益大於政黨利益，並且優先於國家利益的惡性文化。目前，台灣社會的極化程度比以往任何時期都更為嚴重。林富男強調，台灣迫切需要團結，凝聚各方力量形成共識，才能在國際舞台上維護台灣利益。
林富男表示，柯文哲創立台灣民眾黨的初衷是「放下鬥爭，共同為民眾及台灣的未來努力」，希望能讓政治回歸其本質，滿足人民福祉。民眾黨旨在提供國人一個專注於民生、追求繁榮與愛民愛鄉土的第三政黨，期望改變台灣政治文化。他說，不必談得冠冕堂皇，他只求得讓台灣「正常」一點就好。
林富男說，台灣民眾黨堅持國內推行「聯合政府、團結台灣」，對外則主張「兩岸和平、台灣自主」。該黨將根據不同時期，採取適當策略，以民生福祉為終極目標。
林富男認為，民進黨與國民黨在執政過程中，未能有效解決台灣的問題，如缺工、缺電、缺水、缺地等，電漲、油漲、蛋漲、房價漲、利息漲、通貨膨脹、什麼都漲，老百姓過的真的苦不堪言。台灣民眾黨期望通過提倡理性力量，用理性、務實、科學的方法，讓國人勇敢跳脫藍綠框架，支持具有能力、魄力、智慧、國際觀的柯文哲當選總統。
林富男也轉述柯文哲的說法，他說，不要期望一天可以改變台灣，但他要以0.001的N次方速度，每天不斷地推動進步，讓不可能成為可能。柯文哲早在2014年以無黨籍身份參選台北市長時，已吹響改變台灣政治文化的號角。柯文哲將繼續秉持正直誠信、理性務實科學的態度，逐步推動台灣政治革新。林富男呼籲大家繼續與眾同行，現在只有藉助您，才能為更美好的台灣一起打拼。