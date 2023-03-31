全民普發6千提前入帳？財政部、王道銀行：釐清了解中
全民普發6000元，財政部宣布4月6日會陸續入帳，但今（31）日有人妻在臉書社團曬出交易明細，表示她先生不是低收、身障，沒有特殊身分，是正常第一天登記，結果今日就入帳了，上頭寫著「全民共享發現金」，目前傳出這家銀行就是王道銀行。對此，財政部國庫署官員受訪時表示，目前已在查證釐清當中；王道銀行也回應「正在內部釐清中」。
記者顏真真／台北報導
不過，數位發展部在臉書發文間接證實說，先謝謝金融機構銀行的鼎力協助，加速辦理數百萬民眾的登記入帳交易。雖然系統是同一天提供各位的登記資料，給各金融機構銀行進行入帳交易，但因為登記各家金融機構的帳戶入帳數量有差距，所以各金融機構入帳時間可能會有差異。也因為許多金融機構幫忙加速辦理，所以有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況，例如少數帳戶屬於某特定銀行的朋友在今天（3/31）就已經收到入帳了，還請大家了解這是特定銀行的特殊狀況，多數金融機都是一致4月6日起陸續入帳。
全民普發現金6000元，共有5種領取方式，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放，根據財政部表示，登記入帳完成者，4月6日起將陸續入帳，如果是直接入帳特定對象也將於4月6日入帳。不過，今日有網友在臉書社團發文並曬出交易明細，提到他先生已經收到6000元，引發關注。
據了解，普發現金「登記入帳」的款項已於3月30日前撥款給財金公司，可能因此有少數登記人數較少的銀行提前入帳，但這作法與財政部對外宣布4月6日陸續入帳不同。
對此，財政部國庫署官員受訪時表示，目前還在查證釐清中，包括是否王道銀行真的已搶先人帳？如果真的有這情形發生有多少筆？有多少銀行發生這情況，但官員坦言，搶先入帳與財政部對外宣布4月6日才陸續入帳有違背，若真這樣做，會如何處置，等查證釐清後會對外說明。對於是不是搶先撥付普發現金6千給客戶，王道銀行則回應「正在內部釐清中」。