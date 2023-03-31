侯友宜連任就職百日前　新北綠眾議員齊轟無心市政失民心

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新北市議會民進黨團幹事長卓冠廷表示，侯友宜失民心的原因，根據最近的TVBS民調資料看來，施政滿意度對照2年半前下降18%、接近2成，另外在6個直轄市比較城市光榮感中，2年前新北市是第4名，但隨著侯上任近100天來所冒出的各種市政缺失，導致新北市民對城市的光榮感是6都中最後一名，證實侯友宜的無心施政，一心想去選總統，導致市民不滿意、光榮感盡失，讓新北市變成最不光榮的城市。
新北市議會民進黨團書記長林秉宥指出，近期在地觀察大家都感受到市長無心市政，許多議員都有許多個案，地方各單位該推動的政策都要等待侯友宜的光環，明明有法規、資源，但市長沒做決定，就被拖延，市長要去選總統，對市民有很大的損失以及影響，民調下滑市民也是看在眼裡。
其他的市議員山田摩一、黃淑君、蘇錦雄、張嘉玲、翁震州、戴瑋姍也分別針對選區在各項地方市政建設與工作上的缺失逐一做說明。最後鄭宇恩總結說到，儘管侯被動等待徵招選總統，但可想而知，市長請假選總統，市政就會停擺，缺失會不會更嚴重，對此民進黨相當擔憂，接下來的定期會好好監督市府。
而在民進黨團舉辦完記者會後，新北市議會國民黨團市議員也在隔壁會議室召開記者會，痛批蔡政府執政下缺藥、缺蛋、電價漲，執政不滿意度高達56.1%，已經失去民心，痛批民進黨連民眾最基本的需求都沒辦法滿足，卻成天批評在野黨，激化政治對立，甚至連民代都只顧著當2024賴清德助選員。