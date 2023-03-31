新冠輕症「視訊診療」退場　疾管署曝3項考量原因

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為了解決急診塞滿採檢民眾，指揮中心於2022年5月2日公布「5大紓緩急診篩檢人潮應變作為」 ，鼓勵基層提供採檢服務，急救責任醫院要開設防疫門診分流病人，並規定家用快篩陽性的民眾才可進行PCR採檢。同月5日，時任中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布修訂新冠肺炎病例定義，自同月12日起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認即為確診，若未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。
民眾快篩陽性後，可以透過遠距視訊診療，請醫事人員協助確認快篩陽性結果，在啟動遠距或視訊診療前，醫師會先透過病患的身分證號碼查詢是否符合居家隔離、自主防疫、居家檢疫三類對象身分，才會繼續進行下一步視訊評估，接續會要求民眾出示快篩陽性試劑與健保卡核對身分。
今（2023）年3月9日，國內外疫情趨緩，指揮中心調整新冠肺炎疾病通報定義，僅新冠中重症民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，建議進行「0+n自主健康管理」即可，並調整視訊診療措施，僅山地、離島、偏遠或住宿機構住民可繼續使用視訊服務，其餘民眾若有醫療需求，皆要親赴醫院就診。
針對輕症免隔離，衛福部長薛瑞元日前表示，病患在社區行走是要冒的風險，對於社區來講這樣的風險可控，既然在社區裡，都有可能接觸到民眾，「就跟在診所看到確診者的機率是一樣大的」，整體而言還是需要走到這一步。
疾管署受訪時說明，因應國內新冠疫情持續穩定且處於低點，指揮中心陸續鬆綁各項防疫措施，逐步回歸常態運作，配合3月20日起，採檢新冠肺炎檢驗陽性輕症或無症狀民眾免通報免隔離，民眾感染期間如有就醫需求，不再受強制隔離禁止外出限制，可前往醫療院所接受實體診療。
至於能否保留輕症視訊診療，疾管署強調，必須同時考量疫情後整體通訊診療政策方向衡酌，並考量社區相關防疫規範陸續鬆綁以來，國內疫情仍持續維持平緩，且疫苗接種率持續提升，及已有相當比例民眾曾經感染，群聚染疫風險降低。
因此，疾管署表示，有關「全民健康保險特約醫療機構，得報經各縣市衛生局備查並副知健保署，免提報通訊診療治療實施計畫，以通訊方式診察治療門診病人，並得不受《通訊診察治療辦法》第2條第2款特殊情形及第3條第2項不得開給方劑之限制，且不限於複診病人。」規定，自3月20日起不再適用，醫療機構如欲實施通訊診療，回歸《通訊診察治療辦法》規定辦理。
根據現行《通訊診察治療辦法》規定，適用對象包含急性住院後追蹤病人、機構住宿式的長照住民、家庭醫師計畫、政府核准的居家醫療、國際醫療病人等，且不得為初診病人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。