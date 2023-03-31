視訊診療退場！基層醫批「很矛盾」　籲衛福部應雙軌並行

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針對輕症免隔離，衛福部長薛瑞元日前表示，病患在社區行走是要冒的風險，對於社區來講這樣的風險可控，既然在社區裡，都有可能接觸到民眾，「就跟在診所看到確診者的機率是一樣大的」，整體而言還是需要走到這一步。
不過，林應然感嘆，染疫者希望不要出門接觸他人，因此希望能用視訊看診，且染疫者到診所途中，其他民眾或診所病患也會擔憂被感染，「我覺得我實在是有一點愧疚，如果今天一個確診的病人，我診療過了，整個診所的環境都受到污染，那其他的候診病人，如果後來又發生確診，我實在說不過去。」
如果你週遭有同學或是同事確診，你會怎麼做？根據指揮中心規劃，染疫者建議實施「0+n自主健康管理」至快篩檢測結果為陰性，或距離發病日、採檢陽性日達10天，有症狀時在家休息，避免不必要外出。
「為什麼你確診了，已經在家裡陽性了，你叫他到診所來，這不是矛盾嗎？」林應然指出，確診者明明知道已經是染疫了，但仍要親自到診所看診，可日常生活中卻被建議在家休息，「那不是矛盾嗎？很矛盾！」
林應然喊話，現在新冠輕症回歸健保，依規定病患未親自到診，醫師不可診斷下藥，且為了避免違法，醫師不得不強制病患到診所，讓診所很為難，希望衛福部與指揮中心持續開放視訊診療並行。
上有上策，下有對策，在都會區視訊診療退場後，林應然說，既然規定染疫者要親自就診，以他的診所為例，就在門口設置服務鈴，請染疫民眾不要進入診間，醫護親自到外面診斷，藉由戶外通風，降低診所其他病患感染風險，不過他也擔心，有些診所空間較小，甚至沒有騎樓，若遇到雨天，病患又該何去何從。
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