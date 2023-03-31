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巷仔內／指揮中心決策顯矛盾　難徹底與病毒共存

▲中央流行疫情指揮中心現在改為每週召開記者會說明疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心現在改為每週召開記者會說明疫情狀況。（圖／指揮中心）

記者許若茵／特稿

隨著國內外疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，自3月20日起，取消都會區的視訊診療服務，然而有基層醫師憂心，染疫病患外出就醫，恐會增加傳播風險，其餘就醫民眾也可能被感染，且指揮中心也建議，有症狀者應在家休息，避免不必要外出，但卻讓病患就診，前後矛盾。此外，只要指揮中心仍存，防疫禁令未完全鬆綁，就代表新冠肺炎仍有威脅性，又要民眾能如何與新冠徹底和平共存。

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今（2023）年3月9日，國內外疫情趨緩，指揮中心調整新冠肺炎疾病通報定義，僅新冠中重症民眾需通報並隔離治療，輕症或無症狀民眾如檢驗陽性，不需通報也不需隔離，建議進行「0+n自主健康管理」即可，並調整視訊診療措施，僅山地、離島、偏遠或住宿機構住民可繼續使用視訊服務，其餘民眾若有醫療需求，皆要親赴醫院就診。

然而根據指揮中心規劃，染疫者建議實施「0+n自主健康管理」至快篩檢測結果為陰性，或距離發病日、採檢陽性日達10天，有症狀時在家休息，避免不必要外出。

經歷新冠肺炎3年以來，民眾對新冠肺炎從一無所知的驚惶，走到今日雖和平共存，但仍不敢掉以輕心，即使打了疫苗可以降低重症和死亡風險，可若是染疫，職場或是校園也多會期望病患能在家休養，以免產生群聚，對染疫者的生活仍是不便。

如今指揮中心取消都會區視訊診療，在台灣人口密集，室內外口罩禁令取消的情況下，染疫者外出就醫，一路到診所內，恐還是會與不少民眾接觸，且指揮中心明明建議有症狀者在家休息，卻還是讓其為了看診外出，實為矛盾。

雖說視訊診療當初宛如趕鴨子般上架，但經歷過將近一年時間，整套流程近乎成熟，縱有零星問題也瑕不掩瑜，可如今指揮中心取消都會區視訊診療，讓基層醫師也無奈很為難，期望至少可以在過渡期讓實體與視訊並存。

指揮中心認為，疫情平緩、疫苗接種率提升，也有相當比例民眾曾經感染，因此都會區不再適用通訊診療，但可見的是，現今指揮中心尚未解散，社區口罩禁令未完全鬆綁，代表尚未將新冠肺炎疫情完全視同流感，若要民眾安心，就應該盡速解除禁令，從上到下完全無差別的讓新冠肺炎留存於社區中，否則也應給予緩衝過渡期，讓民眾逐漸適應，再一步一步鬆綁，才是真的徹底與新冠共存長久之道。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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