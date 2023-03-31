11個月大男嬰肺炎插管　竟是同時感染3大呼吸道魔王

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除了肺炎感染 還有呼吸道融合家人再送至童綜合醫院就診，經小兒感染科高佳慧看診並進行相關檢查後，肺部X光發現男嬰兩側肺炎，也發現孩子同時感染呼吸道融合病毒、黴漿菌與肺炎鏈球菌，其中肺炎鏈球菌還感染到血液而導致菌血症。
男嬰也因為呼吸衰竭接受插管治療，病童所感染肺炎鏈球菌為高度抗藥性，緊急給予後線抗生素治療，加護病房住院十天後轉普通病房，再住院五天後恢復健康開心返家歡度週歲生日。
疫苗施打後感染 抵抗力降併發症高佳慧醫師表示，呼吸道融合病毒、黴漿菌與肺炎鏈球菌是嬰幼兒呼吸道常見病原菌，對呼吸道破壞力極強，是秋冬季節嬰幼兒呼吸道三大魔王級殺手。這名男嬰感染的高抗藥性更特別少見，推測是男嬰的呼吸道先感染呼吸道融合病毒與黴漿菌，之後因身體抵抗力降低而產生次發性細菌感染，雖然男嬰曾經施打過二劑肺炎鏈球菌疫苗，但是並還沒施打第三劑，因此在空窗期期間受到感染，造成嚴重肺炎插管。
勿輕忽呼吸道症狀 超過3天應盡快就醫高佳慧醫師呼籲，家長千萬不要輕忽家中孩童輕微呼吸道症狀，建議症狀發生超過三天就應該就醫，同時可以在寶寶滿六個月大時開始施打肺炎鏈球菌疫苗，增加孩子保護力，並銜接打滿三劑，避免出現抗體空窗期而造成保護力降低，導致感染風險機率變高；家屬也可以施打疫苗避免感染後傳染嬰幼兒。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57267
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