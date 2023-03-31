伊能靜「很愛自己」被酸整型！親揭凍齡2招：少女時做起
55歲女星伊能靜，自從2015年二嫁給大陸男星秦昊後，就時常透過社群平台分享正能量，保養得宜的臉蛋與膚質，卻也經常成為網友攻擊的目標。近日，伊能靜就PO文抒發，「真的很愛此刻的自己」，再度被質疑砸重金整型，結果伊能靜大氣的回答，讓粉絲們充滿敬佩。
記者詹鎰睿/綜合報導
伊能靜日前在微博PO文寫下：「姐姐55歲，真的很愛此刻的自己。」她認為，男性常常提倡年輕才好，「但同為女性，我們更應該讓社會讚揚女性不同年齡的美，而不是一謂的歌頌青春。」呼籲女性們應該要坦然面對年齡，更要愛任何時刻的自己，「如果老去很美好，應該是坦然面對，而無需隱藏。」
影片中，伊能靜再次展現近乎凍齡的超高顏值，彷彿時間還停留在20、30幾歲，結果有網友在底下批評，「所以你又為了隱藏55歲花了多少錢在臉上呢？」、「把自己描成35的樣子，還說要坦然面對。」
對此，伊能靜回應：「我無論任何時刻都愛美，不是這個年齡，我對自己飲食自律、運動健身、也是我對自己狀態的要求。從少女時期我就這麼做了，而不是這個年紀才開始。」如此大氣的態度，也獲得粉絲們力挺與支持。
先前，伊能靜回台受訪時就自豪地笑說，「這個年紀了不動用一點點小醫美是不行的！我媽給我的底子還不錯，我們家有抗老的DNA吧！自己也注重保養，雖然有一點點（醫美），但臉沒有僵！」