日本4月人潮炸！神社、樂園擠爆別去了　3口袋名單報你知

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出發前往日本之前，常聽到身邊人提起「黃金週」，這到底是何方神聖？原來「黃金週」在日本又稱為「黃金週間」，一般在4月底到5月初（今年為4/29-5/5），分別為昭和之日（4/29）、憲法紀念日（5/3）、綠之日（5/4）、兒童之日（就是兒童節，5/5），加上前後週末，今年共計7天連假。
不過，有時候也並不是所有企業都可放4/30到5/2這段空檔的假，但能肯定的是，上班族通常都會滿足難得的連假，前後多請個幾天，所以這7天的人潮還是相當可觀，從神社、樂園，各大古蹟、景點都會塞滿滿滿人潮。
內行人才知道報你知！關西3大樂園照樣玩很嗨
一說要去關西地區，家中寶貝就開始狂喊「要去環球影城」？有鑑於連假實在太多人，建議家長們可以說服孩子前往以下3大樂園，同樣可以玩得很開心！
📍名古屋麵包超人兒童博物館&遊樂園
別說小朋友了，連成年人也都會一秒陷入童年、放聲尖叫！名古屋麵包超人園區共分「博物館區」及「遊樂園區」，遊樂園區中一比一還原麵包超人動畫中「麵包小城」、「交通工具遊行」等場景，彷彿真的跌入動畫中！
「博物館區」中則有最受小朋友喜愛的「彩虹溜滑梯」，和重現了動畫與繪本場景的「發現模型場景」、「大樹與遊戲森林」、「海天球場」；此外，在設有最新照明設備與3D立體音樂的「柳瀨嵩劇場」裡，還能看到麵包超人等腳色「本人」現身舞台表演！
地點：三重縣桑名市長島町浦安108-4
時間：10:00～17:00（最晚入場時間：16:00）
票價：1歲以上～國中兒童2000日圓（含紀念品，約台幣458元），成人2000日圓（不含紀念品）
📍二次元之森
喜歡二次元動漫的朋友們看過來！位於兵庫縣淡路島公園內，「二次元之森」融合酷日本和大自然等元素概念，園區內有巨大哥吉拉張大嘴巴等你進入，遊客還可挑戰大型戶外運動和水上滑索等充滿刺激的景點，挑戰極限！
另一方面，公園雖採用入園免費，但是各設施景點仍有獨立收費的制度，像是園區內的餐廳和移動餐車提供各種構思來自動漫的主題餐點，依照店家規定收費。
地點：兵庫縣立淡路島公園內 兵庫縣淡路市楠木2425-2
時間：10:00～20:00
票價：免費入園，但是各設施景點仍有獨立收費的制度
📍東映太勤映畫村
喜歡日本大和劇的朋友舉手！位於京都太勤地區，「東映太勤村」是當地首屈一指的電影取景勝地，許多舊時代劇都會來此取景，園區內處處可見日本時代代表性建築、文化，園區內還提供可變身「時代劇角色」的服務，旅客可以換上逛園區更有fu！
除了時代劇，園內還有機關忍者屋、恐怖鬼屋、立體迷宮等豐富遊樂設施，還有世界首創《新世界福音戰士》初代機超大模型可供合照，熱愛動畫的朋友們不妨可以朝聖一波，搞不好途中巧遇拍戲劇組也說不定！
地點：京都府京都市右京區太秦東蜂岡町10
時間：10:00～17:00
票價：成人2400日圓（約台幣550元）、高中・中學生1400日圓（約台幣320元）、3歲以上兒童1200日圓（約台幣275元）