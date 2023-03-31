高雄輕軌C22聯合醫院站增設欄杆　民眾進出請走中華一路

高市府捷運局表示，自行騎乘機車前往聯合醫院就醫或探視親友的民眾，部分會就近停放於美術東八街機車停車格或周遭街廓退縮地，該站軌道區緣石上雖然已張貼「禁止進入」反光貼紙，及設立「禁止跨越」告示牌面，惟少部分民眾停放車輛後，仍逕自跨越美術館路及輕軌軌道區進入院區，此舉除影響道路交通安全及輕軌營運安全外，進入輕軌軌道區已違反大眾捷運法規定，經捷運警察開單告發後，將處以新臺幣3,000元以上、7,500元以下罰鍰。
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捷運局指出，欄杆設置範圍自中華一路起至美術東四路，全長約168公尺，高度60公分。為避免欄杆型式過於突兀，及考量周邊景觀融合、視覺通透等因素，採用與聯合醫院6米通道相同型式之白色烤漆不銹鋼欄杆。另為防止民眾跨越欄杆進入軌道區至醫院，於面對美術東八街處之欄杆設有「行走人行穿越道 健康快樂安全到」宣導告示，提醒機車停放於美術東八街之民眾，行走中華一路行穿線進入院區，維護自身安全，現場亦會有高雄捷運公司人員向民眾進行宣導。
捷運局表示，欄杆設立後，停放機車於院區南側街道之民眾，進入醫院仍須穿越輕軌，恐有誤闖軌道遭罰或影響輕軌營運安全之虞，故已於日前協調交通局評估於院區周邊道路增設機車停車格位，以利民眾就診，捷運局亦將配合於院區南側街道設立告示，提供民眾院區周遭機車停車格位地點資訊。
另考量部分到院就醫民眾較為年邁，而捷運局行之有年的「輕軌暖心搭乘方案」，提供敬老卡(65歲以上長者)身分民眾免費搭乘輕軌服務，捷運局已請聯合醫院協助向到院就醫民眾宣導，敬請65歲以上長者多加利用舒適、便利的輕軌系統前往聯合醫院看診，減省舟車勞頓的不便。