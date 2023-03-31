桃園蘆竹中正北路　全線擴增雙向6車道及左轉彎專用道

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桃園市議員劉勝全指出，蘆竹區設戶籍人口數約有17萬人，再加上流動人口，估計達20萬人之譜。根據戶政事務所統計資料，其中百分之65的設籍人口集中在南崁地區，而中正北路又為南崁往返桃園、大竹及山腳地區最為重要之交通要道，且為捷運綠線G13站之預定地，工期道路寬度縮減再加上平時龐大的車流量，使得中正北路的交通已不堪負荷。
劉勝全上個月針對中正路與忠孝東路口左轉彎專用道工程提出質疑，並與交通部公路總局第一養護工程處中壢工務段、桃園市政府交通局及蘆竹警察分局等單位，進行現地會勘，最決議取消左轉專用道，再輔以其他配套措施，以增加直行車的路口流速，從而疏緩臺4線的交通壓力。
劉勝全表示，今年初提出中正北路交通工程改善建議，先是和捷工局溝通工地圍籬內縮，再由養工處進行道路拓寬，同時與交通局協調，適當調整交通號誌秒數及道路標線重劃，計畫將原來的4車道擴充為6車道，並於樞紐路口劃設左轉彎專用車道，左轉綠燈時間由原來的1分鐘縮減為30秒。
劉勝全表示，由於中正北路交通工程改善計畫，牽連層面甚廣，交通局亦有多方考量。111年劉勝全於議會質詢報告時，正式提出此議案，而交通局也於同年8月同意先行試辦，於交通離峰時段調整左轉號誌秒數，並由捷工局委派三名義交人員執行交通疏導工作。而試辦至今，成效良好，也驗證此一改善計畫，確實可行。
劉勝全說，早在110年就不斷和市府各局處協調溝通，努力為蘆竹的交通問題找到最佳解決方案。感謝市府各局處的努力和高度配合，這些改善工程原訂於113年底才會完工，如今提早於完成嘉惠附近居民及用路人值得肯定。