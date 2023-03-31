迪麗熱巴「15歲青澀嫩照」曝光！攝影師讚：像花一樣飄來
中國女星迪麗熱巴擁有姣好外貌及超強演技，在戲劇圈打出亮眼成績，代表作有《三生三世十里桃花》、《你是我的榮耀》等，而近日就有一名攝影師在網路上曬出迪麗熱巴15歲時的照片，當時她還未出道，雖然一樣有精緻臉蛋，卻有一股可愛的稚氣感，青澀模樣讓網友們驚喊：「從小美到大！」
記者賴禹妡/台北報導
近日有人在網路上貼出迪麗熱巴15歲還未出道時的照片，只見畫面中，迪麗熱巴將頭髮紮成丸子頭，臉上仍帶有稚氣感，但立體五官及貌美臉蛋和現在如出一轍，當時她正對著身旁的朋友露出燦笑，貌似正在談論一件開心的事情。
該名攝影師表示，這是2007年5月初在北疆布爾津車站所拍攝，當時正值中午時分，他準備轉車去克拉瑪依市，卻看到迪麗熱巴和另一名女孩「像花一樣飄過來」，站在他的身旁，而他也在自己出版的書籍《一個人的西域》中刊載了這一張照片，「當時還不知道她是否已成為明星」，忍不住喊：「現在回想起來，緣分是一個多麼不可思議的事。」
照片曝光後，也讓網友紛紛驚呼，「才15歲就已經擁有大長腿了」、「純天然的臉美到無懈可擊」、「可以證明她沒有整型過」、「怎麼有人可以越長越美，小時候好青澀但是可以看出就是個美人胚子」，還有人製作出迪麗熱巴不同時期的照片表示：「從小美到大。」