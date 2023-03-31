獨／TXT台灣演唱會粉絲要憋尿8小時?主辦:BIGHIT同意規範

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主辦單位的觀看演出的須知中，第6項註明「VIP區觀眾於SOUND CHECK結束後不會再離場重新整隊」，根據TXT此次《ACT : SWEET MIRAGE》首爾場的演出長達3小時，許多歌迷紛紛在主辦臉書下詢問：「居然不會再離場重新整隊，也太久？」、「沒人性，都不用上廁所」、「參加飢餓三十都比你們有人性...又不是萬人場搞什麼東西」、「我發瘋，我要從2：30排隊站到10點，還不能上廁所跟吃東西」、「好早進去罰站」、「票價最貴的VIP區反而要一路從3點站到10點，已經搞不清楚到底是福利還是懲罰了」、「VIP觀眾得站將近七小時，不吃不喝上廁所困難，請問這樣真的沒問題嗎？」、「3點站到10點我是要去耶路撒冷打仗喔」、「這是要比賽誰比較會站嗎？」、「完全沒人性的主辦，我是去看演唱會不是去受罪的耶，花6300站8小時？不吃東西不上廁所？」但歌迷表示詢問無果，主辦單位皆無回應。
事實上，在規範中第7點，主辦單位已表明「如有中途離場重複進出場館情形，請特別留意手上VIP章的完整度，再次入場時需重新進行安檢並再次確認票券及VIP票區資格才能再次入場。如有缺失任何一項，主辦單位有權拒絕再次入場。」但歌迷向《NOWnews今日新聞》表示，若中途離席再進場，位置會不同，無法保障搶到前排號碼的粉絲，紛紛疑惑彩排結束至晚間7點開演前時間充裕，為何不重新整隊入場，顧及大家身體安危之餘，同時保障收看權益。
對此，「Applewood Taiwan」表示：「由於原本注意事項就有說明『VIP區觀眾於SOUND CHECK結束後不會再離場重新整隊』以及『如有中途離場重複進出場館情形，請特別留意手上VIP章的完整度，再次入場時需重新進行安檢並再次確認票券及VIP票區資格才能再次入場。如有缺失任何一項，主辦單位有權拒絕再次入場』，而這些都是與韓國經紀公司（BIGHIT MUSIC）確認後的內容，所以不會再做更動，謝謝。」