今日最聚焦／長者新冠疫苗接種率低　專家提妙招

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不過根據疾管署統計，截至3月27日止，65至74歲、75歲以上族群完成第一劑接種率分別為89.7%和82.6%，還有不少長者尚未施打疫苗。
洪子仁直言，現在輕症免隔離、通報，染疫病患沒有強制性隔離，有些人可能沒有發揮公民意識進入社區，「這個不是完全排除的 ，這絕對是會發生的情況」因此還沒打滿三劑疫苗，或是連一劑疫苗都沒打的人更要注意。
洪子仁認為，現在各公衛與地方護理師，可將心力轉移到這些還沒打疫苗的族群，因為民眾早晚都有機會被感染新冠肺炎，若是沒有打滿疫苗，被感染時，風險就會大為增加。
不過該如何提高疫苗接種率呢？洪子仁坦言，每個人不打疫苗的理由包羅萬象，可能擔心自身身體狀況，或是聽信疫苗有問題，還是要一一應對，「所以我才會說這個是一個非常大的一個挑戰的一個工作」，他也肯定透過獎勵金等多元方式能鼓勵民眾施打，或是民眾就醫時，主治醫師也可多加關心，想要提高疫苗接種率，需要仰賴全體各大醫療機構與基層醫護共同努力。
洪子仁也喊話長者，因為屬於高風險族群，若不打疫苗，又被感染時，會造成家中其他照顧者的問題，建議長者若一劑疫苗都還沒打，或是三劑疫苗未完整接種，應盡快施打，不要讓家中晚輩煩惱擔憂。
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