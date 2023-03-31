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群創戶外顯示器搶攻解封商機　日本展秀行銷利器

▲群創光電、承鴻光電與台灣長瀨連手搶攻解封後戶外、體育賽事、展覽等大型活動與交通運輸顯示器商機。圖為戶外用大型4K電視的65吋戶外用顯示器。（圖／群創提供）
▲群創光電、承鴻光電與台灣長瀨連手搶攻解封後戶外、體育賽事、展覽等大型活動與交通運輸顯示器商機。圖為戶外用大型4K電視的65吋戶外用顯示器。（圖／群創提供）

記者許家禎／台北報導

隨著疫情解封後外出活動劇增，如何將顯示器產品化身傳播行銷利器，讓訊息在公共場所傳遞給大眾不漏接？群創光電、承鴻光電與台灣長瀨連手將於4月5-7日參與2023年日本東京國際智慧零售及行銷廣告大展Japan Marketing Week 2023，以More than Panel多元顯示為展覽主軸，展示一系列顯示器科技化身場域行銷利器，提供智慧城市與永續生活解決方案，並搶攻解封後戶外、體育賽事、展覽等大型活動與交通運輸顯示器傳播商機。

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群創總經理楊柱祥表示，顯示器產業是以串連智慧連網、系統整合、便利生活，落實永續價值統合發展。群創3Vs營運策略（Create Value, Drive Value, Share Value），Drive Value以前瞻定位及跨域協作創新，將產品運用跨向多元應用領域，包括智慧醫療、智慧移動、智慧育樂、智慧零售等場域，展現More than Panel轉型動力；Share Value為展開永續綠色行動，實現社會共好，群創推出戶外應用顯示器與電子紙，致力降低資源的消耗，為落實環境永續與智慧城市發展而努力。

為創造便捷生活智能化，群創推出戶外多元應用產品包括28吋軟性基板彩色電子紙模組，為全球第一個軟性彩色電子紙模組，具備高對比度和易讀性，以及輕巧低能耗綠色永續產品的特性，可廣泛運用於多元場景如圓柱廣告、得來速、戶外工程機、戶外充電樁等場域，亦可用於工業4.0物流倉儲的資訊顯示系統，及娛樂應用如提升遊戲臨場感。

在全球落實永續智慧城市趨勢下，電子紙看板取代紙張海報，進軍零售與公共交通場域的多元應用商機。長條型顯示器（Bar type LCD display ; Stretched LCD display）打破傳統16:9與4:3等顯示器比例，客製化比例應用符合資訊看板設計，應用領域除智慧型電子看板，更可運用於工控、醫療、航太、國防多方位領域，如交通場域巴士車廂、軌道交通旅客資訊系統車站大廳、候車站等資訊看板，以取代傳統LED或跑馬燈有限的資訊，提升色彩與解析度，增加圖片與動畫；並可運用於智慧零售場域，如貨架、價格牌、廣告看板，發揮無紙化環保綠色產品的價值。

另外，群創推出超越一般電視，戶外用大型4K電視的65吋戶外用顯示器，具備4K UHD 畫面超清晰，增強陽光直射可讀性，並具備極端溫度保護系統，加乘IP55 防護等級完全密封，可防雨、雪、冰和灰塵的干擾。機身輕薄厚度僅 49.9mm的21.5吋一體機，採全機抗菌設計，多元應用包括醫療、工廠自動控制、自動販賣機、公共資訊娛樂系統、零售、交通運輸等。




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