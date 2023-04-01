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張國榮《霸王別姬》登國際影壇　梁朝偉曝他「暖心行為」

▲張國榮（左）逝世20年，梁朝偉曾透露他拍戲時的暖心行為。（圖／《春光乍洩》劇照）
▲張國榮（左）逝世20年，梁朝偉曾透露他拍戲時的暖心行為。（圖／《春光乍洩》劇照）

記者黃雅琪/綜合報導

香港演員、歌手張國榮（哥哥），於2003年4月1日輕生，享年46歲。今（1）日逝世年滿20週年，回顧張國榮生前的演藝事業，他為80年代亞洲娛樂圈帶來重大影響，在香港、台灣、日本、南韓等地都有死忠粉絲。歌神張學友曾形容張國榮：「把我當弟弟一樣照顧」，在生活起居和飲食上都會特別提點；影帝梁朝偉也分享過，不太喝酒的張國榮為了幫助他入戲，生病時還陪他喝酒的暖心行為。

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▲張國榮主演電影《霸王別姬》程蝶衣一角，榮獲坎城影展「金棕櫚獎」。（圖／甲上娛樂提供）
▲張國榮主演電影《霸王別姬》程蝶衣一角，榮獲坎城影展「金棕櫚獎」。（圖／甲上娛樂提供）
張國榮能演喜劇片、文藝片、動作片，戲路廣泛不設限，知名作品包括：《英雄本色》、《倩女幽魂》、《胭脂扣》、《家有囍事》、《東邪西毒》、《春光乍洩》等片。張國榮演出1991年香港文藝片《阿飛正傳》旭仔一角，完美詮釋旭仔孤傲叛逆的浪子形象，榮獲第10屆香港電影金像獎「最佳男主角」獲封影帝。

▲張國榮演出《阿飛正傳》旭仔一角，獲得香港電影金像獎影帝寶座。（圖／《阿飛正傳》劇照）
▲張國榮演出《阿飛正傳》旭仔一角，獲得香港電影金像獎影帝寶座。（圖／《阿飛正傳》劇照）
張國榮1993年主演電影《霸王別姬》程蝶衣一角，獲頒第46屆法國坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」，成為首部獲得此獎項的華語電影，張國榮自此揚名國際影壇，還以該片獲得第4屆日本影評人大獎「最佳外語片男主角」、第4屆中國電影表演藝術學會「特別貢獻獎」，以及第8屆東京國際電影節「最佳男主角」。除此之外，1998年張國榮還成為首位擔任柏林影展評審的亞洲男演員，一生榮耀無限。

▲張國榮主演電影《霸王別姬》揚名國際。（圖／甲上娛樂提供）
▲張國榮主演電影《霸王別姬》揚名國際。（圖／甲上娛樂提供）
影帝梁朝偉曾表示：「張國榮給我最深刻的印象就是真誠。」兩人曾合作演出王家衛導演電影《春光乍洩》，梁朝偉透露，當年在阿根廷拍戲時，張國榮水土不服又吃壞肚子身體很虛弱，但是他仍然堅持每天開工拍戲，下戲後張國榮還經常約他去吃飯、喝紅酒；梁朝偉表示，其實張國榮很少喝酒，他喝酒只是希望能幫他找到角色中的情緒。

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