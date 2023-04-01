張國榮《霸王別姬》登國際影壇　梁朝偉曝他「暖心行為」

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張國榮1993年主演電影《霸王別姬》程蝶衣一角，獲頒第46屆法國坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」，成為首部獲得此獎項的華語電影，張國榮自此揚名國際影壇，還以該片獲得第4屆日本影評人大獎「最佳外語片男主角」、第4屆中國電影表演藝術學會「特別貢獻獎」，以及第8屆東京國際電影節「最佳男主角」。除此之外，1998年張國榮還成為首位擔任柏林影展評審的亞洲男演員，一生榮耀無限。
影帝梁朝偉曾表示：「張國榮給我最深刻的印象就是真誠。」兩人曾合作演出王家衛導演電影《春光乍洩》，梁朝偉透露，當年在阿根廷拍戲時，張國榮水土不服又吃壞肚子身體很虛弱，但是他仍然堅持每天開工拍戲，下戲後張國榮還經常約他去吃飯、喝紅酒；梁朝偉表示，其實張國榮很少喝酒，他喝酒只是希望能幫他找到角色中的情緒。
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