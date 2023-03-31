永龍建設深耕台南近半世紀　回饋在地自住客　安心買好房

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永龍建設執行長吳福明對於建築的用心可見一斑，堅守「將每一個建案當成是自己要住的家」的理念，這也是他當年「永龍建材行」起家後一貫初衷。深知結構安全的重要性，為了確保施工品質，甚至親自在工地監工瞭解現場情況，並隨時調整建造的方向。不僅要求建築品質要高於安全標準，從選擇建材、施工品質到建築結構、工法、灌漿等細節都親力親為。
為確保建築品質，永龍建設採用結構技師戴雲發的「Alfa Safe柱中柱」與「系統箍筋」結構工法，強化建築耐震能力。在建造過程中，不計成本地提升水泥磅數和鋼筋號數，在大樓地下一樓至二樓使用9米鋼筋做為柱主筋，超越常規4米至5米鋼筋，不在一樓做續接讓建物達到更高標的安全性，並嚴謹要求鋼筋綁紮細節，增強建築結構的耐久性。
在建築規劃上更是講求「安全與節能」，於2010年領先同業首發「無明火建築」，採用IH爐設備與空氣能熱水器，讓住戶遠離瓦斯氣爆危險。研發獨家的「一指斷電節能開關」獲得了國家專利六級，更於2011年率先全台引進「多功能節能電動捲簾」，能有效阻隔太陽光輻射熱能、提升室內保溫性能，同時節省能源。此外，使用符合歐盟RoHS環保規範的無鉛不鏽鋼水龍頭，而非市面常見的銅鍍鉻水龍頭，更能夠提升居住品質。
永龍建設在建築安全與居住品質方面的細心與專業，都是為了讓住戶的生活更加安全、便利與舒適，不僅贏得台南在地人的好口碑，更成為建商業界的典範。
拒絕投資客炒房 秉持初衷給住戶安心的家
正因為這樣的用心與堅持，永龍建設所蓋的房子充滿了溫度，給每位買房的客人帶來家的感覺。這樣的堅持甚至體現在銷售策略上，為了遏止投資客炒房的風氣，吳福明始終堅持「不賣投資客，只賣自住」的原則，不願意把自己的心血結晶當成是投資客的炒房工具。
為了保障自住客住房需求和市場健康發展，不只是政府採取措施來遏止炒房現象的發生，永龍建設作為一個誠信經營的建商，也採取了應對措施，例如限制單一人士購買多間房屋，以減少投資客炒作空間。
吳福明相信每一個人都擁有自己家的夢想，而自住房子不僅是夢想的實現，更是一種生活的投資。希望透過企業理念與實際行動，落實真正的居住正義，讓房子回歸最初的居住功能，提供自住客更優質的居住環境，實現自己擁有一個安心、溫馨的家的夢想。
回饋在地 以實際行動傳遞愛心
蓋好房是責任，回饋社會是義務。永龍建設以實際行動積極參與公益活動，除了長期與文雄眼鏡合作捐助台南市中小型學校的弱勢學生免費配鏡之外，2021年捐贈光電板給龍潭國小、2022年永龍建設更因與子龍國小同名而結緣，捐贈了503萬元用於興建「太陽能光電風雨球場」，打造校園更好的學習環境。
此次公益行動也獲得了當地社區和媒體的關注，深受台南市長黃偉哲的表揚與讚譽。永龍建設希望能夠為台南在地教育創造優質的學習環境，對於在地學子的發展有著重要的意義。
未來，永龍建設將繼續實踐「取之於社會，用之於社會」的精神，貢獻自己的力量。同時，呼籲更多的企業一起加入公益行列，共同推動社會進步與發展。
優質在地品牌 推台南精華地段新建案
今年即將完工的「永龍V&A_3成大寶仁」座落在台南北區名校的珍稀絕版地段，針對首購族和菁英家庭推出31~42坪、3房到4房的產品。該建案鄰近成大校區、知名貴族學校寶仁國小，以生活機能而言，位居正北區核心，生活機能完善，有影城、購物中心，地段深具價值性。
位於安南區九份子重劃區的「永龍VA_5羅馬」討論度相當熱絡，深受南科客群的青睞。此區域為台南市低碳示範生活區，規劃大樓與透天雙產品。大樓格局坪數規劃3房到4房，坪數為36~52坪；透天規劃共32戶，其中7戶為電梯店墅，地坪27~46坪。周圍綠帶公園環繞、鄰近商圈及學區，未來北外環道全線完工後，更能迅速便捷連接到台南科學園區。
興建中的「永龍VA6」，位於東區正核心地區，有明星學區，鄰近裕文圖書館，徜徉16座公園、國際精品商圈；鄰近仁德交流道，輕鬆接軌高鐵一日生活圈，鬧中取靜的優質地段，也成為首購族的最佳選擇。