3月天氣詭譎多變！降雨少到恐創紀錄 玉山睽違4年再下雪
清明連假今（1）日正式展開，為期5天的假期開始，也象徵3月正式結束，回顧台灣3月的氣候，在進入春季後天氣變化快速，不只鋒面、東北風增強接力影響，來自中國上方的華南雲雨區東移，也讓天氣更加捉模不定，中央氣象局長期預報課課長羅資婷指出，3月初截至3月29日，台灣北中南11測站平均氣溫攝氏21度，比氣候值攝氏20.3度稍暖，但降雨和過去相比少上許多，尤其台南整個3月降雨0豪米，顯見南部缺水情況必須重視，此外玉山氣溫回歸穩定，平均氣溫降至攝氏1.8度，也中斷連續4年多沒下雪的紀錄。
記者張志浩/綜合報導
羅資婷表示，統計3月1日至3月29日，台灣氣溫「正常偏暖」，月均溫攝氏21度，氣候值攝氏20.3度，中南部每天大多都是呈現早晚溫差大的情況，3月中旬甚至有出現攝氏36度以上的高溫，北部雖然有月初有幾波冷氣團影響，但比起冬季已經舒適不少，東部則是在3月21前後曾出現「焚風」，導致異常高溫出現。
降雨部分，羅資婷提到，截至3月29日，台灣平地11測站雨量為31.1毫米，氣候值為86.8毫米，今年2至3月的雨量都明顯偏少，西南部長期處於東北風背風面，缺水情況更加被放大，目前平均31.1毫米大多集中在3月25日以後，在過去截至3月29日的數據中，31.1毫米排行少雨第9名，放在整個3月則是第5名，在3月30日和3月31日兩天降雨不明顯的情況下，今年3月降雨量恐創歷史前5低。
其餘觀測數據上，截至3月29日，平地11測站降雨日數為5天，氣候值11.9天，3月平均日照時數169.9小時，氣候值109.3小時；玉山部分，2月原本還創下歷年高溫前3名的紀錄，但這個月回歸穩定，平均氣溫攝氏1.8度，氣候值攝氏1.3度，3月26日也終於出現降雪。