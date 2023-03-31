特企／中信房屋全國經營者大會！期乘風而上創佳績

對抗氣候債！以世界奢華門窗品牌打造「由鉅大恆」

▲「由鉅大恆」採用世界奢華門窗品牌旭格，以卓越的斷熱效能而聞名，對抗氣候債。(圖/品牌提供)
▲「由鉅大恆」採用世界奢華門窗品牌旭格，以卓越的斷熱效能而聞名，對抗氣候債。(圖/品牌提供)

本報訊

台灣位於西太平洋，每年5~6月春夏之交，冷暖鋒面在臺灣上空形成鋒面雨，俗稱梅雨季。常造成居室地板反潮、空間黏膩的生活不適感。高溫高濕的氣候不僅成為黴菌及塵蟎的溫床，更與人體健康息息相關。空氣中的懸浮微粒在高濕環境下，更易形成PM2.5懸浮微粒，經現代醫學證實，除誘發兒童過敏、氣喘、鼻竇炎、慢性支氣管炎等呼吸道症狀，甚至成為阿茲海默症的元兇之一。深根台中38年歷史的由鉅建設從建材起家，一直從居住者角度思考，面對氣候變遷與環境變化，該如何搭配最先進的建材，來營造人體舒適的適居環境。

由鉅建設為了對抗「氣候債」，守護年長者與孩童的呼吸系統，特別選址於台灣國立美術館首排，打造台中最奢華豪邸「由鉅大恆」。與紐約曼哈頓豪華公寓住宅「121 East 22nd」、世界最大挪威水下餐廳 「Under」、以及名冠亞洲的台灣豪宅陶朱隱園，使用同級世界奢華門窗品牌「旭格Schüco 」，該品牌承襲德國精密工藝DNA，以高氣密度特性做到斷熱抗寒業界專利。

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優於業界2級的高氣密度能有效阻擋梅雨季、颱風所帶來的濕氣滲入、地板回潮的物理現象，讓居住空間維持濕度在50至60之間，達到人體舒適的體感，更可以保障精品家飾與藝術品等資產不易變質，打造令人稱羨的居家品質。但是身處現代環境，在龐大的社會經濟代價下，PM2.5成為了家長心中戒慎恐懼，無孔不入的健康殺手，在「旭格Schüco 」卓越的氣密度下，與全熱交換機相互搭配，可有效阻隔PM2.5，替幼童創造大口呼吸的安心成長過程，築起低敏與健康的生活堡壘。

「由鉅大恆」搭載的旭格以卓越的斷熱效能而聞名，斷熱窗U質達到2.7W/㎡，斷熱效果高於傳統水泥牆22％，搭配日本AGC「41.5mm中空複層玻璃」，將太陽輻射與熱度，完全阻斷於住家之外，能夠避免西曬熱烘爐效應，無論在哪個面向皆享受到涼爽的日照，大面落地窗不怕紫外線，大尺度擁抱遼闊視野，也使得西向住宅能夠享受到壯麗的晚霞景致。

以居住者為初心的前瞻規劃，「由鉅大恆」罕見以世界級帷幕與玻璃來作為建材，更榮獲內政部從缺十六年的「鑽石級智慧建築」與「耐震標章」，雙認證重新定義豪宅新指標。全棟採智慧主動式管理。歐洲進口的感應型Smart Key，即可呼喚電梯到所在樓層。社區內更編制駐點機電人員，不論是公設需求、物業服務，或是遇到緊急狀況皆可隨時呼叫管理中心，提供全時段的尊榮服務。硬體空間更收藏1800坪由陳瑞憲打造的安縵級絕美公設，讓機能也能同步與藝術美感結合於巔峰之上。

由鉅建設正視地球暖化與人因關係，以幼童安心成長、長者安心休養的雙核心理念，引進世界級奢華門窗品牌，替幼童成長過程打造出健康居住壁壘，替家長守護孩子，稀有而經典的140 、160坪雍容尺度，深獲全台名流一致肯定，絕版智慧科技景觀宅，更讓注重健康居家的層峰家庭爭相收藏。

▲紐約曼哈頓豪華公寓住宅 「121 East 22nd」採用『旭格Schüco 』門窗系統。(圖／品牌提供)
▲紐約曼哈頓豪華公寓住宅 「121 East 22nd」採用『旭格Schüco 』門窗系統。(圖／品牌提供)
▲歐洲第一家海底餐廳「Under」同步採用『旭格Schüco 』門窗系統。(圖／品牌提供)
▲歐洲第一家海底餐廳「Under」同步採用『旭格Schüco 』門窗系統。(圖／品牌提供)

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