麥當勞內用越來越少？平均每35天新開一間 業者曝真相
在經歷過「三級警戒」、全台餐廳停止內用後，雖然現在幾乎已恢復過往生活，與病毒共存，但近來常有網友質疑，麥當勞許多店面改裝後，似乎大幅縮減內用區，紛紛猜測麥當勞是否打算轉型為外帶店，減少店租及清潔人力成本。而麥當勞今（31）日大方對外公開展店策略，一解眾人疑惑。
記者黃韻文/綜合報導
台灣麥當勞在季報中提到，在「積極展店、汰弱換強」的發展策略下，從2021年至今，平均每35天就有一家新的麥當勞開幕。其中，如果是得來速店型，在面積適用、符合土地使用分區管制規則的前提下，幾乎都是「大全配」配置，也就是不只提供內用、外帶，還有外送服務及得來速車道。
何謂「大全配」餐廳？得來速車道提供點餐、取餐，餐廳大門旁另設「外送取餐區」，外送員不用入內就能在專屬窗口取餐，避免外送員和排隊點餐的客人全擠成一團；而餐廳內有廚房、點餐櫃台、取餐櫃台、用餐區之外，還架設多台自助點餐機，提供多元點餐方式。
麥當勞指出，「大全配」餐廳的佔地面積至少要300坪以上，因此光要在目標商圈找到適合的土地或店址就是一大挑戰，但為符合未來的消費趨勢，麥當勞在過去2年來所開的店，超過6成都是有配置得來速車道、地標型的獨棟餐廳。
截至今年3月底，目前全台共有410家麥當勞，其中有4成（164家）提供內用、外帶、歡樂送與得來速服務；但同時也有6家位在台北市的餐廳，因全盤檢視相關法規，改裝後空間不足，無法提供內用服務，只開放外帶。麥當勞補充，雖然今年仍有少數餐廳，會因合規或租約考量必須搬遷或關店，但餐廳總數將會持續成長。