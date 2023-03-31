台中買氣旺「亞昕一緻」動土　續推忠明南路新案

正著手興建台中總部的亞昕集團一路揮軍南下，2023 年全台推案量上看 280 億，而林口「昕聯心」、桃園「亞昕向陽」、苗栗頭份「昕見築」、台中「亞昕一緒」、台北車站「亞昕華威」等，將於今年入帳，預估年度營收上看百億。另外也提到，台積電封測廠進駐苗栗頭份，買氣延續，亞昕續購第二塊土地約 800 坪，預計明年年初推案，並持續佈局桃園青埔小檜溪，預計 2024 年推出 800 坪基地預售新案。
亞昕集團預計今年第二季於忠明南路地段推出逾 300 戶、基地千坪的預售新案，主力為二房產品，坪數規劃約 29-40 坪，總銷 85 億。據悉，忠明南路新案為二棟 28 樓超高層建築，是台中北區未來指標建案。此外，尚有麻園頭新案、崇德路與大連路新案積極規劃中。
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姚連地表示，23 年前訪日時受到日本細膩工法啟發，便與竹中工務店退休技師田中純夫合作，由他來指導結構工法，品管內化為亞昕集團重要DNA。
田中純夫讚賞亞昕從設計開始到售後服務，一條龍服務非常仔細。他表示，建築物最重要的即是鋼筋與混凝土，亞昕取法日本，以 AE 高性能鹼水氣為輔，提升混凝土品質與耐用度，「水用量減少，混凝土的裂縫就會減少。」
窗戶旁的補強防漏、落水頭，每次灌漿前的鋼筋檢查，不但是亞昕 SOP，更是全台統一工法，毫無例外，「台灣很重視豪華感、高級感，但對我來說，內在的內容才是最重要的。」
近期，矽谷銀行倒閉、瑞士信貸破產，各界憂心骨牌效應，但美國聯準會仍持續升息，央行繼續跟進，加上《平均地權條例》三讀通過，姚連地認為，2023 年房市量縮價穩，2024 年可望好轉。
他指出，《平均地權條例》對私法人購屋影響較大，但仍造成市場觀望，成交天數拉長；然而，2023 年 2 月六都買賣移轉棟數月增 25.4 %，顯見剛性需求仍強，以台中「亞昕一緻」為例，收到七百組客戶預約，自住買氣濃。而台商陸續回流，再使股市與房市信心大增，房價更難以下跌。
姚連地表示，大家都不樂見房價上漲，但房價反應的不只預期心態，還有複雜的經濟因素，如工資、成本上漲；從北到南，土地漲幅變化更是驚人，以台北敦化南路為例，亞昕集團數十年前購入，土地一坪 115 萬，近年以權利變化向政府購入土地，每坪已達 635 萬，台中也不遑多讓。
亞昕集團今年邁入三十週年，房市變化早已了然於心，因此集團仍以蛋黃區、生活機能成熟區域為購地目標，在工法上依照日本顧問田中純夫的指導為要，實現「亞昕蓋房子，放心一輩子」的理念，成為台灣建商的模範生。