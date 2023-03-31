批張善政上任百日不及格　民進黨團給「倒讚」評價

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民進黨團指出，桃園市議會第3屆第1次開議，當民進黨議員質詢有關政見未來財政規劃，張善政市長、局處長一律口徑都是由超徵稅額50億元支付，桃園並非年年都有超徵稅額可使用，張善政市長竟當成小叮噹百寶袋無限提領。超徵稅額變成張善政百寶袋，政見大撒幣。
黨團表示，張善政上任以來，市政運作失靈，從南桃園爆管事件竟有地區超過3天才復水，並衍生張善政市長疑似喝紅酒開車、抿兩口事件，敗壞市府形象。二月發生國手摔進污水下水道工程工作井身亡，至今市府態度冷血、切割，將責任推給廠商，家屬求償無門。黨團副總召張肇良更直言，張善政團隊就像一部拼裝車，螺絲掉滿地。
張肇良表示，針對桃園公共工程，市府研考會成立「公共工程體檢委員會」，由李鴻源領軍「鴻衛兵」對前朝進行追殺。此外，桃園虐兒案在托嬰中心層出不窮，還有多少黑數不得而知，凸顯桃園市政府管控失靈，讓市民生活在無助恐懼中。
民進黨團強調，桃園神社爭議，僅統促黨抗議、單一議員意見就粗暴移除神社佈置。圍捕狒狒事件更是造成全國錯愕、揚名國際，不僅由蘇俊賓副市長督導的「抓狒戰情室」變成「殺狒戰情室」，指揮體系毫無章法。更有張善政市長好友盧姓前專委抓到狒狒第一時間竟然是自拍，完全不尊重生命的態度、荒腔走板的行為不只重傷市府，更是毀壞桃園形象。
黨團指出，張善政市府除了上任初期透過大撒幣兌現選舉支票，對未來財政、建設沒有計畫。接下來將近70天的時間，一方面只能延續鄭文燦前市長時期規劃，另一方面卻透過李鴻源領導的「鴻衛兵」抹黑前朝努力，這種鬥爭、雙標作法令人遺憾，更非市民所樂見。民進黨團要求張善政市長，專心回歸市政，少做秀、多做事，避免過去八年建立的桃園市民光榮感毀於一旦。