台茶入味！減碳飲食清爽無負擔

玻璃櫃裡的杯子蛋糕、重乳酪起司或是熔岩巧克力等，往往是最令人無法抗拒的下午茶品項，不過近年越來越多人訴求「身體減碳」，輕食類漸漸佔上風，以「茶膳」為核心的天仁喫茶趣協理王華榮也相當有感，與時俱進逐漸將餐點轉型，把下午茶變成少醣、多蔬果的品項，不僅將鮪魚和藜麥、水果結合，連蛋糕也能搭配蔬食，推出「鮪魚軟法派對」和「鐵觀音蛋糕派對」，有這樣的發想，其實始於協理王華榮對天仁喫茶趣23年老顧客的關心。
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在天仁喫茶趣服務近20年，協理王華榮表示，至今到店裡的7成客人都是老顧客，年齡層從35至6、70歲都有，「這些哥哥姐姐回來用餐，我都把他們當成是自己的家人，很希望能照顧到他們身體健康」，因此她將下午茶朝向減少醣、降低碳水化合物的方向研發，再加入水果、優格和生菜，並將綠茶融入鮪魚，此外還加入了甜脆瓜，搭配蘋果、奇異果切片與紅藜軟法麵包入口，創造出既有飽足感又不負擔的「鮪魚軟法派對」，不僅增加高級感，還多了層次感，顛覆了以往的味蕾。
另一款「鐵觀音蛋糕派對」則是除了鐵觀音雪紡蛋糕，也搭配了蔬果杯，協理王華榮直言，製作雪紡蛋糕時，溫度差1度都會影響品質，看似簡單的蛋糕，為了減糖、更健康，皆耗費不少心力。
2款下午茶搭配的蔬果杯更是煞費苦心，全選用有機室內栽培蔬菜，為維持蔬菜鮮嫩，15至20天就得採摘，協理王華榮表示「裡頭的小松葉就是日本的菠菜，吃起來水分很夠，另外還有芝麻葉的辛辣增添口感以及紅甜菜，日本的水菜纖維質地細膩，現代人需要綠色纖維，這些對健康都很有幫助」，而水果的部分包含番茄、蔓越梅、蘋果及奇異果等，最後再淋上綠檸優格醬，豐富味覺也顧到營養均衡。
深知台灣人最愛珍珠、芋圓、地瓜圓等澱粉類甜品，協理王華榮將地瓜圓結合美人茶凍成為新的下午茶選擇，既保留大家喜愛的元素，也不忘以「茶凍」平衡減糖，不帶來負擔。如此大成本注重食材，協理王華榮說做餐飲要接地氣，剛好近幾年大家飲食習慣改變，才能帶給大家最好的食材和價格，有感20餘年老顧客的支持，協理王華榮希望天仁喫茶趣從餐桌顧及家庭和健康，繼續和大家成長，同時傳達「喫茶永續，趣味盎然」的品牌精神。