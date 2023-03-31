徐弘庭宣布退選：一樣的導演、劇本 我不再當你們的演員
原本有意挑戰現任立委賴士葆的國民黨台北市議員徐弘庭，今（31）日上午宣布退出黨內立委初選。下午徐弘庭也出面接受媒體訪問，徐表示，市黨部在初選機制上堅持要採取三七制，讓他有相當濃厚的即視感，「我告訴我自己，一樣的導演、一樣的劇本，這次我不會繼續花錢做你們的演員。」
記者丁上程／台北報導
徐弘庭表示，對他來說退出初選並不是一個簡單的決定，但對於北市黨部堅持要以三七制作為第八選區立委初選的機制，對他來說一切像是回到四年前他挑戰賴士葆一樣的景象。「全民調已經實施有年，各縣市議員、首長的初選都採取全民調，因為更貼近選區實際的情況，更不會撕裂基層感情，也更加不會勞民傷財。」徐弘庭說，如果這幾個資深前輩經營選區這麼長一段時間，為什麼不敢用全民調正面對決？
「一樣的導演、一樣的劇本，這次我不會繼續花錢做你們的演員，我不願意做這樣一個決定。」徐弘庭說，今天他參加初選的初衷，是因為幫這個政黨增加更多的戰力；離開這次初選，是雙顎會大眾更重視這個政黨世代傳承的部分，「我也衷心的希望在這條路上，在年輕人爭取更多學習機會的這條路上，我是最後一個倒下的。」
而針對初選「三七制」問題，徐弘庭強調，四年前他與時任議員王鴻薇爭取立委初選時，兩人與現任立委的民調差距非常小，但是在黨員投票上，兩人卻各自以一比九跟二比八的比例，大輸給現任立委。
「我試問我們的表現在黨員的心目中，你告訴我三比七我都認，一比九、二比八？黨員投票水有多深、有多少貓膩，我想大家應該非常清楚，我不想要再多說什麼。」徐弘庭說，在黨員結構裡面所塑造的三成黨員投票差距，絕對不是在七成民調中可以去弭平的。