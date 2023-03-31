李昇基以「李多寅老公身分」來台！BABYMETAL於6月登寶島

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李昇基跟李多寅在2021年認愛，並宣布今年4月7日結婚，但婚宴細節不公開，根據《OSEN》報導，屆時婚禮主持人為劉在錫，祝歌由李笛演唱。李昇基跟劉在錫是一起主持Netflix節目《Busted！明星來解謎2》認識；李昇基會選擇音樂家李笛擔綱祝歌歌手，是因為對方的《真是幸慶》歌詞甜蜜，是南韓不少新人結婚時愛用歌曲，《真是幸慶》也是李笛寫給女友的歌，如今對方成了老婆，不少藝人都非常推薦該曲，連女神全智賢結婚時，都是選擇該曲、交由李笛獻唱。
日本少女偶像暨重金屬樂團「BABYMETAL」也宣布今年來台開唱，時間訂為6月2日晚間7點半在Zepp New Taipei舉行，票價分為1樓VIP區（站位）5000元、1樓GA區（站位）3600元、2樓VIP區（座位）5000元、2樓座位區／站區2800元，4月9日中午12點在拓元售票系統開賣。
BABYMETAL由中元鈴香（SU-METAL）和菊地最愛（MOAMETAL）組成，她們的舞台經驗豐富，曾擔任過許多重量級西洋歌手的暖場和支援嘉賓，包括女神卡卡（Lady Gaga）、嗆辣紅椒（Red Hot Chili Peppers）、金屬製品（Metallica）、槍與玫瑰（Guns N' Roses）、崆樂團（Korn）、猶太祭司（Judas Priest）等，實力備受國際肯定。