普發6千提前入帳　王道銀行致歉：未遵守財金公司規定

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由於據了解普發現金「登記入帳」的款項已於3月30日前撥款給財金公司，可能因此有少數登記人數較少的銀行提前入帳，但這作法與財政部對外宣布4月6日陸續入帳不同。財政部國庫署第一時間也表示，已在查證釐清中，王道銀行也說內部在釐清中。
不過，數位發展部在臉書發文證實，雖然系統是同一天提供各位的登記資料，給各金融機構銀行進行入帳交易，但因為登記各家金融機構的帳戶入帳數量有差距，所以各金融機構入帳時間可能會有差異。也因為許多金融機構幫忙加速辦理，所以有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況，例如少數帳戶屬於某特定銀行的朋友在今天（3/31）就已經收到入帳了，還請大家了解這是特定銀行的特殊狀況，多數金融機都是一致4月6日起陸續入帳。
在經過一下午清查後，王道銀行也提出說明，財金公司提供的交易入帳日為今年4月6日，依金融體系交易通則，3月31日下午3時30分後的自動化交易記入4月6日帳款，但王道銀行因為客戶數較少，為能使客戶於連假前提早領到現金，歡度連續假期，自行提前半日先以銀行資金墊付發放予客戶，未遵守先前財金公司的規範，王道銀行也強調，純屬本行個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。
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