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普發6千提前入帳　王道銀行致歉：未遵守財金公司規定

▲針對普發現金6千元提前入帳一事，王道銀行今（31）日致歉說明原因，並坦言未遵守財金公司規定。（圖／記者顏真真攝）
▲針對普發現金6千元提前入帳一事，王道銀行今（31）日致歉說明原因，並坦言未遵守財金公司規定。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

政府全民普發現金6千元，原本財政部公布最快4月6日才會陸續入帳，但有王道銀行客戶在臉書社群爆料先生已收到6千元。對此，王道銀行今（31）日在內部釐清後，坦言未遵守先前財金公司的規範，提前半日先以銀行資金墊付發放給客戶，但這純屬王道銀行個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。

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全民普現現金6000元，共有5種領取方式，包括登記入帳、ATM領取現金、郵局臨櫃領取、特定對象直接入帳與特定偏鄉造冊發放，其中登記入 完成者，4月6日起將陸續入帳，如果是直接入帳特定對象也將於4月6日入帳。不過，今日有網友在臉書社團發文並曬出交易明細，提到他先生已經收到6000元，引發關注。

由於據了解普發現金「登記入帳」的款項已於3月30日前撥款給財金公司，可能因此有少數登記人數較少的銀行提前入帳，但這作法與財政部對外宣布4月6日陸續入帳不同。財政部國庫署第一時間也表示，已在查證釐清中，王道銀行也說內部在釐清中。

不過，數位發展部在臉書發文證實，雖然系統是同一天提供各位的登記資料，給各金融機構銀行進行入帳交易，但因為登記各家金融機構的帳戶入帳數量有差距，所以各金融機構入帳時間可能會有差異。也因為許多金融機構幫忙加速辦理，所以有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況，例如少數帳戶屬於某特定銀行的朋友在今天（3/31）就已經收到入帳了，還請大家了解這是特定銀行的特殊狀況，多數金融機都是一致4月6日起陸續入帳。

在經過一下午清查後，王道銀行也提出說明，財金公司提供的交易入帳日為今年4月6日，依金融體系交易通則，3月31日下午3時30分後的自動化交易記入4月6日帳款，但王道銀行因為客戶數較少，為能使客戶於連假前提早領到現金，歡度連續假期，自行提前半日先以銀行資金墊付發放予客戶，未遵守先前財金公司的規範，王道銀行也強調，純屬本行個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。

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