專訪／林心如《模仿犯》原型是張雅琴　主播群親授課

Netflix懸疑影集《模仿犯》以第四台興起的2000年為故事背景，林心如頂著復古波浪捲坐上主播檯，帶領觀眾回到當時新聞節目百家爭鳴的年代，導演張榮吉、張亨如接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露林心如的角色原型是主播張雅琴，從口條、肢體都下苦功揣摩。
記者羅凌筠/台北報導
由於兇手借由Call in節目散布犯罪惡念，劇中2個節目都有當年台灣流行的Call in節目影子，林心如的政論節目參考李濤《2100全民開講》，導演張亨如說：「當時主播張雅琴把不同的播報方式帶進媒體，心如參考她講話有批判感，認真揣摩張雅琴肢體的表現，還有跟現場來賓之間互動的感覺，我印象中第一天讓心如坐上主播檯拍Call in節目，馬上『雅琴姐』氣勢就出來了。」
而姚淳耀的節目還原備受爭議的王育誠《社會追緝令》，導演張榮吉說：「它在深夜時段，去探討更底層、更非主流案件的社會觀察。」導演也實際對當年待在電視台的主播們進行田野調查，安排林心如、姚淳耀、江宜蓉去上發音課程，對學習主播播報口條、說話表達很有幫助。
劇中有一幕是陳博正（阿西）孫女失蹤，上節目尋人，反被觀眾起底失蹤孫女，痛罵孫女私生活不檢點，在受害家屬傷口撒鹽的劇情備受爭議，導演張榮吉表示，「當初第四台確實競爭，各家電視呈現也許接近於腥羶色的方式，有時候Call in很難控制群眾發言，他們可能有情緒性字眼。」甚至真實的台灣社會尺度更大，還發生過通緝犯打電話到Call in節目去發表自己想法的事情，在當時「言論自由」文化這塊，劇裡還沒有現實誇張。